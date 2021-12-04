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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

11月失業率降至4.2%疫後低點 就業數為何卻遠低預期？

編譯洪毅／綜合3日電
美國在上個月僅創造21萬個工作，遠低於預期的57.3萬個。圖為伊利諾州一處購物中心張貼的招聘廣告。(Getty Images)
美國在上個月僅創造21萬個工作，遠低於預期的57.3萬個。圖為伊利諾州一處購物中心張貼的招聘廣告。(Getty Images)

勞工部於3日發布11月份非農就業數據，顯示美國失業率下降0.4個百分點至4.2%，為新冠疫情爆發以來最低點，勞動力參與率從前月的61.6%上升至61.8%；但是新增就業人數僅21萬人，遠低於經濟學者預期的57.3萬人。

對於這份「喜中帶憂」的就業數據，拜登總統將其重點放在失業率，說這是「令人難以置信的好消息」，「無與倫比的大進步」，經濟更為強健，甚於疫情之前，讓大家都能沉浸於「更光明、更快樂的新年」。

拜登的講話，奠基於與去年11月的失業率6.7%相比，今年同期的失業率為4.2%，為史上最大的失業率年減幅度之一，不過與10月的4.6%相比，月減幅度同樣甚大；11月失業人數因此降至690萬人，但仍大於疫情前的570萬人。

美國在上個月僅創造21萬個工作，遠低於預期的57.3萬個，但失業率降至4.2%。...
美國在上個月僅創造21萬個工作，遠低於預期的57.3萬個，但失業率降至4.2%。圖為拜登在白宮強調，經濟已漸好轉。(Getty Images)

「失業人口」僅採計「有意願找工作卻尚未找到者」，與就業人口加總成為國家的「勞動力」；11月的勞動力參與率從61.6%上升到61.8%，勞動力人口增加約50萬人，顯示愈來愈多人有意願找工作，儘管幅度不大。

但是就業人數僅增加21萬人，不到彭博(Bloomberg)調查經濟學者預期的一半，是過去一年來最疲弱的成長數字，而且遠遜於10月增加54萬6000人，

造成此狀況的其中一個原因是，這份數據的「就業人數」為「調查15萬家大企業及政府機關招聘狀況」而來，無法涵蓋中小型企業，至於「失業率」則是「調查家戶狀況」而來。

本月兩份數據大幅脫節，當企業回報就業人數僅增加21萬時，家戶調查卻發現有110萬人在上個月找到工作；經濟學者指出，這與疫情期間，小企業、小商鋪或自雇者大幅增加相呼應，本月的家戶調查結果也補足了前幾個月的巨幅就業數字。

這還與企業招聘困難相呼應，讓11月的平均薪資較去年同期增加4.8%，而薪資成長對勞工雖是好事，但卻也是推動通膨的因素之一，而大幅度的通膨，又是在當前經濟亮眼的情況之下，拜登的經濟政策仍受到批評的主要原因。

本季度的經濟預估將較去年同期成長7%，大幅高於第三季的2.1%；不過目前經濟及就業前景最大的不確定性，來自新冠Omicron變種病毒，雖然目前普遍預測不太可能導致經濟封鎖，但仍可能衝擊如旅宿、餐飲等部分板塊。

就業 疫情 拜登

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