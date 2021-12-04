Omicron讓共和黨妥協 拜登簽署短期開支法 2月18日再戰

參院共和黨領袖麥康諾（左）與參院民主黨領袖舒默（右）。（路透）

總統拜登 3日簽署短期開支法案，避免了政府的停擺危機，然而，這項支出法案只能維持政府運營到2月18日，國會議員們依然需要在明年年初制定另一項撥款法案。

白宮發出聲明說總統已簽署法案，並感謝國會兩黨領袖；在兩院通過法案時，拜登稱讚兩黨合作，但強調為政府提供資金並不是偉大的成就，而是兩黨需要完成的基本工作。

眾院2日晚是以221票對212票通過法案，提交參院 後也以69票對28票獲通過。儘管參院投票前，有共和黨 人因不滿拜登的接種新冠疫票授權而聲言反對，寧可政府關門也要抗議拜登政府對民間企業實施的強制疫苗令，但19名共和黨籍參議員最終仍投下支持票。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，「很高興到冷靜的頭腦最後占上風。政府將維持營運，我感謝國會議員讓我們從一場可以避免、沒有必要且耗費成本的關門危機邊緣拉回來。」

他也透露，在投票前，已跟與共和黨領袖就支出計畫達成協議，為該法案順利過關鋪平道路。共和黨希望盡可能保留目前的資金水平，民主黨則希望增加資金，作為多項教育、醫療、研發等計畫所用。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也說不會出現政府停擺。

此次政府停擺危機得以消除，雖說是民主黨參議員成功擋下一些保守派共和黨人的攻勢，但也可以說是共和黨迫於無奈而通過法案。因為正值變種病毒Omicron蔓延，一旦政府關門，防疫能力及人力勢將出現缺口，恐會禍及相關研究與醫療系統。

他們表示，在2月18日之後，仍會反對拜登的強制疫苗做法。

在投票前，部分共和黨人仍作最後一刻反對，猶他州的邁克‧李(Mike Lee)及堪薩斯州的馬歇爾(Roger Marshall)提出修正案，禁止將聯邦資金用於實施及執行拜登政府的一系列疫苗強制令，但以48票對50票未獲通過。

拜登總統正式簽署法案後，總體上政府保持目前的支出水平，同時增加70億元用於援助阿富汗撤離人員。