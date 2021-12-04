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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

拜登記者會上「咳嗽聲啞」 澄清只是被孫子傳染感冒

編譯盧炯燊／綜合3日電
拜登總統在白宮記者會上咳嗽，引起媒體猜疑。白宮連忙公布醫診報告，聲稱總統只是感冒，並非感染新冠病毒。(Getty Images)
拜登總統在白宮記者會上咳嗽，引起媒體猜疑。白宮連忙公布醫診報告，聲稱總統只是感冒，並非感染新冠病毒。(Getty Images)

拜登總統3日在白宮就11月全國就業報告發表講話時，聲音嘶啞及咳嗽，引發外界臆測他是否感染新冠病毒的疑雲，但他澄清是與感冒的小孫子親吻時受到傳染，而非感染新冠病毒。

由於拜登講話時聲音明顯沙啞，因此第一個發問的福斯新聞(Fox News)記者杜西(Peter Doocy)就問，「你還好嗎？」

拜登隨即表示只是感冒罷了，又說每天都會接受新冠檢測，檢查是否帶有所有病毒株；他說，聲音沙啞是因為患有感冒的一歲半孫子曾吻過他的面頰，因而受傳染所致。當被問及他是否還好時，拜登說，「不過是感冒而已。」

來源：美聯社

拜登的小孫子是亨特拜登的孩子，經常在白宮出現，最近還與拜登整個家族一起過感恩節。

現已79歲的拜登是美國最年長的在位總統，健康問題一直受到關注。他已完全接種新冠疫苗，包括第三劑的補強針。

由於Omicron變種病毒已傳到美國，本周初曾有媒體問及白宮官員是否計畫減少總統的活動或公開露面，但官員們強調拜登沒改變其日程安排，包括白宮聖誕樹點燈、多場政策講話、法案簽署等，也會前往明尼蘇達州為他的基礎設施立法造勢。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會上也表示，衛生官員沒改變拜登公開露面的計畫。

拜登 白宮 變種病毒

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