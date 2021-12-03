疫情衝擊 美國人過去2年「超額儲蓄」存下1.6兆元

美國家庭因疫情而不動用或增加的資金已達到1兆6000億元。（路透）

新冠疫情 衝擊後兩年，民眾仍普遍「坐擁現金」，因為疫情而多出的存款總額直逼1兆6000億元；此趨勢長期下來不利經濟及民眾，目前囤積現金的趨勢已經緩解，但要逆轉情勢仍非一朝一夕之事。

華爾街日報報導，紐約聯邦準備銀行(New York Fed)的數據顯示，由於過去兩年的疫情影響，美國家庭貢獻的超額儲蓄 (excess savings)，即因疫情而不動用或增加的資金已達到1兆6000億元。

由於疫情衝擊，儲蓄率一度連四季刷新紀錄，雖然現在已回跌至2019年、即疫情前的水準，但個人儲蓄率仍在二戰以來未見的高點徘徊；至於1兆6000億元，也遠高於多數理財專家的建議，也就是將緊急存款保持在供應3至6個月之用。

個人儲蓄率高漲的原因，除因為疫情衝擊飯碗的擔憂，及「以備不時之需」的心理外，也與經濟封鎖而無法出門消費，或是政府大規模紓困後，選擇將紓困金 存起來有關。

但不論從國家經濟及個人理財來看，高儲蓄率可能都是有害的，因為消費占美國國內生產總值(GDP)的三分之二；而存款的利息，通常都遠低於通膨率。

金融諮詢商Silver Penny Financial Planning主管夏洛特．格萊特卡(Charlotte Geletka)就表示，存在銀行裡的錢讓人感到安心，尤其是在不確定性增加的時候，但這些錢只會一直貶值，以至於他們幾乎每天都會看到「不知如何是好」的客戶上門求助。

消費回溫的跡象已經出現，例如10月的調查發現，27%的民眾過去12個月曾經申辦信用卡，總消費餘額雖然仍低於疫情前的水準，但是今年第二、第三季均季增170億元，截至第三季為8000億元。

諮詢商AIM Advisors投資顧問妮娜．歐尼爾(Nina O'Neal)表示，很多人今年開始預期情勢將會好轉，但是將儲蓄轉為消費需要蜿蜒曲折，在坐擁現金之餘試著花更多錢。