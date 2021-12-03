美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

通貨膨脹 來勢洶洶，民生消費大受影響，聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)更坦言「通膨現象不是暫時」的；調查機構蓋洛普(Gallup)的最新民調 也證實民眾對通膨相當有感，45%的家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。

蓋洛普這項調查指出，低收入戶受通膨的危害最深；年收入低於4萬元的家庭中，高達七成的人稱通膨使得家庭財務狀況陷入困境；但另一方面，年收入超過10萬元的家庭中，僅三分之一的人有同樣的感覺。

自今年10月以來，通膨率突破30年來新高，達到6.2%；與過去十年相比，每年通膨率平均僅1%至2%，漲幅相當劇烈；而影響基礎消費最甚、同時也是民生最不可或缺的資源，如燃料油和食物等價格持續飆升，造成家庭花費的預算更加吃緊。

45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為洛杉磯市的一處加油站。（Getty Images）

此外，蓋洛普民調的結果也凸顯民眾對通貨膨脹的感受在不同黨派之間呈現分歧；民主黨支持者中，37%的民眾認為通膨對生活造成影響；而對比共和黨人，該比率提升至53%。

該民調調查在11月3日至16日進行，受訪民眾共1598名成年人。

事實上，物價上漲已不是新聞，但過去一年鮑爾一直稱通膨只是「暫時的」；但上個月29日鮑爾一改先前的論述，指通膨率持續上升的走勢看來並非暫時；許多經濟學家也附和，認為通膨率將持續上升至2022年。

不過萬物齊漲之下，影響國人消費力似乎有限；根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)最新的研究報告，今年10月的消費支出仍比上個月成長1.3%。

牛津報告引述：「民眾對病毒的擔憂減少、汽車供應鏈緊縮的情勢趨緩，加上連續假期的到來，在在刺激10月的消費力。」