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終結病毒無法兌現 拜登支持率雪上加霜

編譯陳韻涵／綜合2日電
新冠變異株浮現讓目前受到通貨膨脹、供應鏈危機造成商品短缺的政治困境雪上加霜。圖為伊利諾州的一處貨櫃轉過場。（歐新社）
新冠變異株浮現讓目前受到通貨膨脹、供應鏈危機造成商品短缺的政治困境雪上加霜。圖為伊利諾州的一處貨櫃轉過場。（歐新社）

新的新冠變種病毒造成的新一波嚴重威脅，影響拜登總統矢言終結新冠肺炎疫情的努力；專家表示，科學界目前對Omicron變異株所知不多，但未來很可能恢復旅行禁令以遏止其擴散；拜登的支持率不見起色之下，變異株浮現讓目前受到通貨膨脹、供應鏈危機造成商品短缺的政治困境雪上加霜。

共和黨抓緊Omicron病毒恐使疫情復熾，批評拜登未能遏阻疫情。共和黨全國委員會(RNC)發言人艾瑪‧沃恩(Emma Vaughn)說：「拜登未能兌現終結病毒的承諾。」

「新變異毒株引起關切，但不會造成恐慌。」拜登表示，「我們有全球最好的疫苗、藥物和科學家，每天都獲取新資訊。我們會釐清這個變異株並採取行動，不會造成恐慌和疑惑。」

國會山報(The Hill)指出，恐慌與疑惑是前總統川普政府後期，應對新冠肺炎疫情飽受批評與為人詬病之處。

報導分析，許多病故者未打疫苗；民主黨譴責共和黨散播疫苗懷疑論並質疑可遏止疫情擴散的防疫措施，但目前仍不清楚選民會在明年期中選舉或之後，用選票懲罰共和黨、拜登或民主黨。

亨特學院(Hunter College)民主黨策士史米克爾(Basil Smikle)說：「我們已應付疫情一段時間，我認為(拜登)必須告訴國民，疫情沒有決定性的終點，需要分階段解決；他需要告訴國民，這是我們因應波動的方式，並給予國民向前邁進的指示。」

白宮官員將拜登的支持率下滑歸咎國民對疫情的焦慮，但也坦言現況比川普掌政時好很多。

經濟方面，失業補助申請人數明顯下降，就業機會增加，但供應鏈與通膨等問題仍待解決。

另外，拜登面臨選民預期他能像對抗Delta變異株一樣，領導國家擺脫疫情，但這番期望可能隨著Omicron出現而降低。

喬治城大學法學教授高斯丁(Lawrence Gostin)表示：「在疫情看不到終點前抱持期望目光如豆且愚蠢，新變異毒株顯示，距離疫情降溫為可容忍且控制的地方性疾病，還有很長一段路要走。」

疫情 拜登 共和黨

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