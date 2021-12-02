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密州墮胎法審理保守派占優勢？辯論4看點透玄機

編譯陳韻涵／綜合1日電
1日在最高法院外，反對墮胎的人馬，指墮胎是謀殺。（歐新社）
1日在最高法院外，反對墮胎的人馬，指墮胎是謀殺。（歐新社）

墮胎辯論向來是美國現代政治爭議焦點，聯邦最高法院1日聆審密西西比州墮胎法案，保守派人士看似勝券在握。

密州墮胎法案限制絕大多數15周以上的孕婦墮胎，受前總統川普任命多位保守派大法官的影響，使得保守派大法官占人數優勢，密州墮胎法案可望維持。

高院若支持密州墮胎法案，全美近半數墮胎行為可能違法；大法官預料明年夏季做出裁決，但1日口頭辯論已透露蛛絲馬跡：

至少4位大法官挺密州法案

最高院此次同意聽審密州墮胎法，凸顯部分大法官有意限縮墮胎權，最高院通常只在下級法院對案件有歧見時受理審議，但此案在各下級法院中都被裁定違憲。

密州墮胎法案限制絕大多數懷孕15周以上的婦女墮胎，但按照1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)、1992年「全國計畫生育協會訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)等判例，最高院應當不允許各州立法限制懷孕24周內墮胎。

最高院改變墮胎權需五票，目前已有四人支持密州法案。

最高院可能採中間立場

最高院若支持密州墮胎法案，將會重挫支持墮胎權人士或團體。

生殖權利中心(CRR)律師茱莉亞‧里柯曼(Julie Rickelman)表示，維持密州墮胎法案「是對女性自由、平等與法治的重傷」。

華盛頓郵報分析，目前看來有妥協空間，即維持「羅訴韋德案」判例，保障女性墮胎權，讓州法禁止懷孕初期的墮胎行為，可能根據胚胎能否於子宮外存活來判斷。

最高院了解此案的政治壓力

民調顯示，最最高院漸失民心，國民不再視最高院為獨立於政府的第三方機構，而是兩黨政治惡鬥的延伸戰場。

自由派大法官認為，若最高院改變墮胎保障，恐有損大眾觀感。

可能在期中選舉前宣布裁決

大法官對於密州及德州墮胎法案的裁決可能明年夏季揭曉，此時機在國會期中選舉之前，恐影響兩黨選情。

即便最高院只支持密州或德州墮胎法案的部分條款，全國墮胎權仍會動搖，至少十多州的州法會自動禁止大部分墮胎，而部分自由派的州將保障墮胎權。

墮胎 高院 大法官

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CNN：保守派倡議人士憂心 推翻不了羅訴韋德案

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墮胎權法即使遭保守派大法官廢除 爭議仍永無寧日

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