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CNN：保守派倡議人士憂心 推翻不了羅訴韋德案

記者顏伶如／綜合報導

密西西比州限制墮胎權訴訟1日在最高法院進入口頭辯論，僅管保守派大法官現居多數，但某些保守派倡議人士仍擔心，1973年最高法院保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)此次若在最後關頭無法推翻，恐將留下深刻影響，牽動未來共和黨執政時的法官人選提名。

有線電視新聞網(CNN)分析，備受矚目的「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)1日在最高法院進入口頭辯論之際，主張限制墮胎權的保守派人士卻逐漸感到不安，深怕保守派大法官在臨門一腳的關鍵時刻，未能一舉推翻「羅訴韋德案」判例。

保守派司法倡議組織「第三條款計畫」(Article III Project)創辦人、參院司法委員會助理戴維斯(Mike Davis)說，倘若保守派大法官對於這起訴訟判決未能遵循「正確方向」，「很多保守派人士將洗手不幹，從此徹底切割」。

報導指出，共和黨總統任命的幾位保守派大法官，先前在有關男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)、「可負擔健保法」(Affordable Care Act)及宗教信仰等案件的裁決中，投票時都與自由派大法官站在同一陣線，讓一度擁護這些大法官進入最高法院的保守派團體錯愕。

前總統川普任命的保守派法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及巴瑞特(Amy Coney Barrett)，在俗稱「心跳法」的德州限制墮胎權SB8州法訴訟口頭辯論期間的提問，也讓保守派人士警覺不妙。

「保守夥伴關係研究中心」(CPI)政策部主任瑞秋‧布瓦德(Rachel Bovard)指出，卡瓦諾與巴瑞特顯然對德州「心跳法」抱持疑慮，「這讓保守派人士不禁背脊發涼」。

布瓦德接受CNN訪問時說，今後僅身為保守派將不足以做為出任最高法院大法官的主要條件，因為保守派司法運動努力多年，讓幾位保守派大法官終於進入最高法院，「但他們竟沒能推翻保守派人士視為公然違憲的判例」。

大法官 墮胎 德州

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