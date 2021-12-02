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最高院審密州墮胎禁令 保守派大法官擬同意禁早期墮胎

記者顏伶如／綜合報導
密西西比州州法禁止妊娠15周墮胎引發訴訟，1日在最高法院展開口頭辯論。法院外1日出現數百名反墮胎與支持墮胎兩派人馬，舉著大法官頭像聚集。（Getty Images）
密西西比州州法禁止妊娠15周墮胎引發訴訟，1日在最高法院展開口頭辯論。法院外1日出現數百名反墮胎與支持墮胎兩派人馬，舉著大法官頭像聚集。（Getty Images）

保障婦女墮胎權的最高法院重大判決，面臨近半世紀以來最嚴峻挑戰，密西西比州州法禁止妊娠15周墮胎引發訴訟，1日展開口頭辯論；現居多數的保守派大法官在談話透露，可能將同意各州立法禁止妊娠早期墮胎，甚至願意推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例。

最高法院外1日出現數百名反墮胎與支持墮胎兩派人馬聚集，關注「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)口頭辯論最新發展；「羅訴韋德案」以及後來衍生的1992年最高法院判例「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)，為保障婦女墮胎權奠定法源基礎，如今卻變得命運未卜。

雖然裁決可能要到明年6月才出爐，但1日口頭辯論才展開不到兩小時，最高法院所有六位保守派大法官就在發言中表示，願意維持密西西比州禁止妊娠15周墮胎的州法。

相較之下，根據「羅訴韋德案」與「全國計畫生育委員會控告凱西案」兩大判例架構，各州雖然可立法規範墮胎，但在胎兒可於子宮之外獨立生存，也就是約妊娠24周之前的墮胎，並不禁止；據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，逾90%墮胎都是在懷孕最初的13周之間進行。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)是曾於過去的公開發言中主張應該推翻兩大判例的唯一一位大法官。

獲得前總統川普任命的保守派法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)1日發問，如果最高法院完全退出，交由各州自行決定墮胎權問題，是否更為有利。

卡瓦諾說，為何墮胎權要由最高法院仲裁，而不是交給有能力解決問題的國會、州議會或各州高等法院；他指出：「密西西比州的答案可能跟紐約州不一樣，阿拉巴馬州的答案也可能跟加州不一樣」。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)則對其他大法官同僚提出警告說，若要推翻先前判例之前，「最好再三確定」。

在保守派大法官當中，首席大法官羅伯茲(John Roberts)的發言則對求取折衷之道最感興趣；羅伯茲傾向讓密州維持墮胎禁令，但沒有全面推翻「羅訴韋德案」與「全國計畫生育委員會控告凱西案」兩大判例。

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