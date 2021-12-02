憂彭帥安危 女網協停辦中港賽事

中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。（美聯社）

世界女子職業網球協會(WTA)主席賽門(Steve Simon)1日宣布，WTA擔憂「大滿貫」(Grand Slam)女子雙打冠軍、中國女子網球名將彭帥 的安危，因此將停辦在中國和香港的一切賽事。

彭帥11月2日在社群媒體指控遭中國前國務院副總理張高麗性侵 後，貼文迅速被下架，她也消失在大眾面前；賽門一再呼籲中國，在無審查制度的干涉下，對此事完整、透明地調查。

「可惜中國領導層並未採取可信方式，慎重處理這個相當嚴重的議題。」賽門在WTA聲明中指出：「雖然我們知道彭帥身在何處，但我嚴重懷疑她是否安全自由，且不受審查、強迫與威嚇。」

賽門表示，暫停中國和香港的WTA賽事，獲得WTA董事會一致支持，「彭帥無法自由談話，且似乎受迫對性侵指控做出違心之論的時候，說真的，我不知道要怎麼讓我們的運動員到中國比賽。」

他指出：「考慮到現況，如果我們2022年在中國舉辦賽事，我非常擔心WTA所有選手和職員可能面臨的風險。」

賽門表示：「如果有權者壓制女性聲音並隱瞞性侵指控，那麼WTA『女性平等』(equality for women)的成立宗旨將受到重挫。我不能坐視WTA和WTA球員遇到這種事。」

中國是明年許多網球賽事的舉辦國，包括知名WTA年終總決賽；中國舉辦運動賽事，為許多他國運動組織吸入數十億元的收入，包括總部在佛羅里達州的WTA、紐約的美國職業籃球(NBA)和瑞士的國際奧運 委員會(IOC)等。

WTA創辦人之一的世界網球前球后比莉珍金(Billie Jean King)表示：「賽門和WTA領導層強力捍衛中國和全球的人權，我為此喝采。WTA選擇站在歷史正確的一方，捍衛我們球員的權利，這也是女子網球領導女子體育的另一個原因。」

北京將於明年2月4日主辦冬季奧運，IOC主席巴赫(Thomas Bach)11月21日曾與三度參加奧運的彭帥進行30分鐘視訊談話，IOC並未公布影片或對話逐字稿，僅說巴赫回報彭帥一切安好。

IOC聲明指出，彭帥看起來「過得不錯」，並稱她要求保有隱私，但IOC並未解釋如何安排這通視訊電話。

IOC因籌辦冬奧而與中國奧運委員會和中國官方密切合作，批評者指出，若彭帥真能自由談話，才不會致電IOC。

歐盟30日表示，希望中國提供彭帥安好的「確切證明」，她最近公開露面並無法緩解眾人對其自由與安全的疑慮。