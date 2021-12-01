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美最新國安民調 過半數受訪者視中國為頭號威脅

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美最新國安民調 過半數受訪者視中國為頭號威脅

編譯周辰陽／即時報導
美國保守派智庫「雷根總統基金會暨研究所」（RRPFI）1日發布民調顯示，多數美國民眾認為中國是頭號國安威脅。資料畫面。路透
美國保守派智庫「雷根總統基金會暨研究所」（RRPFI）1日發布民調顯示，多數美國民眾認為中國是頭號國安威脅。資料畫面。路透

美國保守派智庫「雷根總統基金會暨研究所」（RRPFI）1日發布民調指出，多數美國民眾認為中國是頭號國安威脅。

華爾街日報與俄羅斯官媒《RT》報導，這是自美國撤出阿富汗以來的第一分重要國安民調，也是RRPFI自4年前開始調查美國民眾對於國安看法以來，首度出現過半數受訪者點名中國構成美國的最大威脅國家、比率為52%。俄羅斯以14%遙遙落後，北韓則以12%屈居第三。

除此之外，65%的受訪者稱他們認為中國是敵人，視為盟友比率為23%。37%的受訪者將東亞列為美國應投入大多數武力的地區，中東則以17%排在第二。

報導引述RRPFI首次發布的年度國安民調指出，當時有30%的受訪者認為俄羅斯是最大危險，而中國以21%排在第二名，凸顯出民意在過去3年期間的轉向程度。

這分民調由RRPFI委託燈塔研究所（Beacon Research）透過電話與網路在10月25日至11月7日間進行，計2523名美國人接受調查，誤差範圍為1.96%。RRPFI聲明表示，「對於我國面對的威脅，民主共和兩黨有共識。過半數受訪者首度表示，單一國家構成美國的最大威脅：中國」。

據報導，同一分民調也顯示，美國民意對美軍的信任度降到三年新低，從70%降為45%、跌幅達25%。

民調 俄羅斯 華爾街

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