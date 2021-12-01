批民主黨防疫拙劣 電視名流奧茲要選賓州聯邦參議員

電視名流、心臟外科醫生奧茲宣布將投入共和黨初選，在賓州參選聯邦參議員。（Getty Images）

自稱溫和派，批民主黨「疫情因應拙劣」的電視名流、心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)30日宣布，在賓州 參選聯邦參議員，首先將投入共和黨 初選，贏得提名。

奧茲在保守派的華盛頓觀察家報 (Washington Examiner)上投稿，宣布自己的競選理念：「從這次新冠病疫大流行，我學到了：把政治和醫學攪和在一起，只能得到政治，得不到解方。我要參選參院的道理在此：幫大家解決問題，幫大家療癒。」

61歲的奧茲加入共和黨初選，競爭對手包括生意人暨2018年副州長提名人巴托斯(Jeff Bartos)和川普 派任的駐丹麥大使卡拉珊姿(Carla Sands)，小布希時代的財政部高官麥考米克(David McCormick)也躍躍欲試。

補共和黨參議員圖米(Pat Toomey)退休遺缺之戰，近幾周突然變得很精彩，因為川普支持的帕納爾(Sean Parnell)突然宣布退出競賽。奧茲在自己網站60秒的競選影片上表示，賓州需要的是「把美國置於首位的保守派」參議員。

俄亥俄州出生長大的奧茲，就讀賓州大學後變成賓州人，知名度竄升的機遇則是頻頻接受電視名人歐普拉的採訪，最後自己2009年起製作電視節目，也成為電視名流。

最早在2007年，他就表示會「考慮」參選，品牌則是「溫和派共和黨。」他和川普也不是沒有淵源，2018年、2020年兩度被川普任命為體育、健身、營養的總統顧問團成員。

他在影片中批評華府應對新冠病疫不但「無方」而且「搞錯方向」，「拿走了我們的自由，卻沒讓我們更安全。」他認為自己的醫學背景和保守溫和立場，足以替賓州選民解決疫情與「政情」。