我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

批民主黨防疫拙劣 電視名流奧茲要選賓州聯邦參議員

記者張聲肇／綜合報導
電視名流、心臟外科醫生奧茲宣布將投入共和黨初選，在賓州參選聯邦參議員。（Getty Images）
電視名流、心臟外科醫生奧茲宣布將投入共和黨初選，在賓州參選聯邦參議員。（Getty Images）

自稱溫和派，批民主黨「疫情因應拙劣」的電視名流、心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)30日宣布，在賓州參選聯邦參議員，首先將投入共和黨初選，贏得提名。

奧茲在保守派的華盛頓觀察家報 (Washington Examiner)上投稿，宣布自己的競選理念：「從這次新冠病疫大流行，我學到了：把政治和醫學攪和在一起，只能得到政治，得不到解方。我要參選參院的道理在此：幫大家解決問題，幫大家療癒。」

61歲的奧茲加入共和黨初選，競爭對手包括生意人暨2018年副州長提名人巴托斯(Jeff Bartos)和川普派任的駐丹麥大使卡拉珊姿(Carla Sands)，小布希時代的財政部高官麥考米克(David McCormick)也躍躍欲試。

補共和黨參議員圖米(Pat Toomey)退休遺缺之戰，近幾周突然變得很精彩，因為川普支持的帕納爾(Sean Parnell)突然宣布退出競賽。奧茲在自己網站60秒的競選影片上表示，賓州需要的是「把美國置於首位的保守派」參議員。

俄亥俄州出生長大的奧茲，就讀賓州大學後變成賓州人，知名度竄升的機遇則是頻頻接受電視名人歐普拉的採訪，最後自己2009年起製作電視節目，也成為電視名流。

最早在2007年，他就表示會「考慮」參選，品牌則是「溫和派共和黨。」他和川普也不是沒有淵源，2018年、2020年兩度被川普任命為體育、健身、營養的總統顧問團成員。

他在影片中批評華府應對新冠病疫不但「無方」而且「搞錯方向」，「拿走了我們的自由，卻沒讓我們更安全。」他認為自己的醫學背景和保守溫和立場，足以替賓州選民解決疫情與「政情」。

賓州 共和黨 川普

上一則

2022期中選舉選務人員 川普安插自己人

下一則

時薪制超市勞工 收入追不上通膨… 3餐溫飽日漸難

延伸閱讀

國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會

國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會
淫魔艾普斯坦前機師作證 柯林頓、川普曾是專機座上賓

淫魔艾普斯坦前機師作證 柯林頓、川普曾是專機座上賓
回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部
川普：「瑞登豪斯有來拜訪我」

川普：「瑞登豪斯有來拜訪我」

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣