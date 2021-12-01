我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

時薪制超市勞工 收入追不上通膨… 3餐溫飽日漸難

記者顏伶如／綜合報導
通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。圖為民眾排隊領取免費食物。（Getty Images）
通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。圖為民眾排隊領取免費食物。（Getty Images）

國家廣播公司(NBC)報導，通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。在阿肯色州馬爾維恩(Malvern)沃爾瑪(Walmart)分店擔任櫃台結帳員的47歲全職員工曼蒂‧修斯(Mendy Hughes)說，她的時薪為12.85元，扣除房租、水電等基本花費後，要養三個孩子的兩周飲食開銷，預算只剩200元。

在沃爾瑪工作已12年的修斯說，如今買菜感到壓力巨大，每天上班時都不禁想著，下班之後要順便買菜回家，究竟能買得起哪些東西。她表示，後疫情時期所有物價都上漲，如今已沒有能力在超市買菜，速食連鎖店成了能夠支撐家人三餐的唯一選擇。

報導指出，以牛絞肉(round beef，又稱牛肉碎)價格為例，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics，BLS)公布統計顯示，全美平均每磅價格從今年1月到10月間漲了約19%。

修斯說，前一次獲得加薪已是2020年的事，每小時工資調高1元。她說，現在經濟負擔變得更加沉重，因為所有物價都在迅速上漲，「我連一個購物車的食物都買不起」。

根據勞工統計局統計，截至今年10月的過去一年裡，消費者物價上漲6.2%，但勞工工資在截至今年9月之前的一年間，卻只成長4.2%。

報導指出，收入光譜位於最低薪的階層，這波通膨期間衝擊感受最為強烈。勞工統計局數據顯示，2020年5月間全美零售業員工時薪中位數為每小時13.02元，全職勞工年薪為2萬7172元，相較之下，服務於電腦業、資訊科技產業(information technology，IT)的勞工，年薪中位數則為15萬1150元。

薪資處理數據公司ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)分析，餐旅業(hospitality industry)、零售業在這波通膨期間必須認清的事實便是，旗下員工的實際收入根本趕不上通膨，從事這些行業的勞工生活相當辛苦。

理查森指出，隨著收入增加，物價上漲對於生活開銷而言，影響幅度跟著降低，「但如果收入較低，通貨膨脹就代表整體收入都受到衝擊」。

勞工 沃爾瑪 零售業

上一則

批民主黨防疫拙劣 電視名流奧茲要選賓州聯邦參議員

下一則

物價漲、疫情未緩 消費者信心指數9個月新低

延伸閱讀

通膨是「暫時的」？鮑爾：是時候撤回這個說法了

通膨是「暫時的」？鮑爾：是時候撤回這個說法了
被沃爾瑪錯誤指控店內偷竊 婦人獲賠210萬

被沃爾瑪錯誤指控店內偷竊 婦人獲賠210萬
收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難

收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難
全球通膨 物價飛漲 家庭、企業都吃不消

全球通膨 物價飛漲 家庭、企業都吃不消

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣