物價漲、疫情未緩 消費者信心指數9個月新低

由於通貨膨脹和疫情衝擊，上月消費者信心指數跌至九個月來的新低。圖為佛州民眾逛店。（Getty Images）

物價持續上漲而疫情未見好轉，甚至有新冠病毒的新變種之憂，11月消費者信心指數 (Consumer Confidence Index, CCI)跌至九個月來的新低。

工商協進會(Conference Board)30日指出，11月的消費者信心指數從10月111.6降為109.5，這是2月95.2以來的最低點。

本月指數調查19日就完成，那時還沒有Omicron 新變種病毒 的新聞，目前Omicron對美國與全球經濟會造成多大的傷害，仍無定論；當時，眾所擔憂的是物價飛漲，特別是食物與石油價格齊揚。

工商協進會的當前經濟局勢指數，亦即消費者對產業及勞動力情況的評估，也從10月的145.5跌為142.5。對收入、產業、勞動力市場的預期指數，也從10月的89跌為87.6。

工商協進會說，11月各指數下跌的主要因素是物價上漲，變種病毒的後續效應是次要因素。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學者南西‧豪頓(Nancy Vanden Houten)認為Omicron變種頂多會對經濟造成「些微的負面衝擊」，今年最後一季的經濟成長仍可高達7.9%，比7到9月那一季的2.1%高出很多。

與工商協進會的指數相比，上周發布的密西根大學11月消費者觀感指數跌幅更大，從10月71.7跌為十年來的低點67.4。

工商協進會指數跌幅較小的原因是側重勞動力市場，今年迄今一直都很強勁。