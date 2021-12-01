川普籲以債限挫民主黨 麥康諾不甩：政府不會出現違約

參院共和黨領袖麥康諾（左）30日表示，他與參院民主黨領袖舒默（右）就債限問題舉行了有意義的磋商，保證「美國不會出現違約」。（路透）

前總統川普要求參院共和黨 領袖麥康諾 以聯邦債限為武器，來限制拜登政府的施政；他30日發表聲明說，麥康諾應不惜一切手段，阻止民主黨 人提高債限的圖謀，從而擊敗拜登的社會支出與氣候變遷法案。

不過麥康諾30日表示，他和參院民主黨領袖舒默就債限問題舉行了有意義的磋商，保證「美國不會出現違約」。

川普表示：「麥康諾10月允許民主黨人通過兩個月的臨時支出法案，他給的兩個月時間使民主黨人凝聚起來，但他此後卻處處受挫。如今麥康諾必須做好充分準備，要用債限為武器來徹底挫敗民主黨人的最新社會支出法案，龐大的支出法案就是浪費，將永遠改變我們國家的面貌」。

麥康諾10月與民主黨人達成提高聯邦債限的協議以來，多次遭到川普的嚴厲批評，包括痛批他與參院多數黨領袖舒默商討達成避免聯邦政府在月底前關門的新協議。距政府關門僅數日，麥康諾與10名共和黨參議員投票支持結束參院的「費力把事拖」(filibuster)議事程序，將債限提高4800億元。但麥康諾同時也表示，共和黨12月將不會與民主黨人合作，再度通過臨時支出法案。

川普還對支持拜登政府基礎設施法案的共和黨人強烈不滿，他在總統任內也曾試圖達成基建法案，但屢屢未果。川普說：「麥康諾和共和黨參議員本可挫敗民主黨人的基礎建設法案，結果卻是通過一個沒有基建的法案，因為基礎建設部分在法案中只占11%，麥康諾讓一個糟糕的基建法案輕鬆過關。」

川普呼籲麥康諾說：「面對我們的國家正被摧毀，你應拿起債限武器，展現出力量與勇氣。」

麥康諾和參院共和黨人認為，民主黨人可通過自行努力提高債限，但必須是達成預算妥協的形式，共和黨人將對提高債限的拒絕與民主黨的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫相綑綁，認為只有這樣，才能較少增加聯邦赤字。

民主黨人以預算妥協的形式提高債限，可避免共和黨人的阻撓，在國會兩院通過簡單多數即可過關。但簡單多數過關需要確定債限提高的具體數額，而不是在未來某一時刻無限制地提高債限。如要在一定時間內放開對債限的限制，在國會將面臨馬拉松式的政治與法律爭議和表決。