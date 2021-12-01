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債限快到期 政府3日恐關門 葉倫：不提高不利經濟復甦

編譯郭宣含／綜合30日電
財政部長葉倫11月29日警告，國會若未達到提高債限協議，恐不利美國經濟復甦。（歐新社）
財政部長葉倫11月29日警告，國會若未達到提高債限協議，恐不利美國經濟復甦。（歐新社）

國會領袖為避免聯邦政府關閉，須在暫時延長債限法案3日到期前，通過資助政府法案，雖然兩黨目前對於債限延長時間有歧見，但華府和華爾街均樂觀認為國會可談妥協議；財政部長葉倫(Janet Yellen)11月29日警告，國會若未達到提高債限協議，恐不利美國經濟復甦。

政府經費即將於3日午夜到期，民主黨人盼避免政府部分關門，眾院最快1日表決臨時措施，以提供經費給政府直到明年1月，眾院議案經參院批准後，還須由拜登總統簽署生效；若債限延長法案未能及時通過，非必要政府服務將暫停運作。

共和黨 想延債限到2、3月

國會幕僚和議員說，民主黨人正研商短期法案，以維持聯邦經費直到1月；參院財政委員會民主黨主席李希(Patrick Leahy)表示，債限可能延長到1月，但共和黨人希望延長到2月或3月，而且共和黨人有權使用「費力把事拖」(filibuster)阻礙法案。

政府經費必須年年批准，新支出從每年10月開始；國會議員若無法敲定支出法案，通常會通過短期法案來確保政府有相同經費。這也是國會今年初採用的方法，盼此作法能爭取更多時間來協商支出法案。

CNBC報導，華府和華爾街都認為，國會能在3日前能通過名為「持續解決方案」(Continuing Resolution)的臨時法案，避免政府部分關閉；萬一國會無法通過法案，聯邦政府得強迫聯邦員工休假，並暫停部分聯邦服務。

消息人士透露，截至29日中午，兩黨仍在討論資助政府的法案要延長到1月底或2月初；另一名未具名的幕僚表示，主要協商人士均有信心，他們能在3日前敲定協議。

舒默 3日前要說服麥康諾

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)須在3日前，說服參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)通過持續解決方案；參院共和黨人估計不會在年底休會前反對短期開支法案。

葉倫警告參議員，若無法提高債限，恐損害美國的經濟復甦；參院先前同意將短期提高債限延至12月15日時，拜倫也提出類似警告。

她在參院銀行、住房和城市事務委員會演說時表示，11月就業數字顯示美國經濟正在復甦，為了維持現狀，她敦促國會必須提高債限，「美國必須準時還債，還好還滿；如果辦不到，就會掏空現有的經濟復甦」。

參院 共和黨 民主黨

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