尖峰時段取消外送 2原因讓餐廳喊「超過負荷」

室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者顏潔恩攝)

近日觀光和餐飲業逐漸起死回生，室內用餐的熱潮也在快速升溫；但勞動市場持續緊縮，許多餐廳已無暇顧及外送訂單，為了讓店內用餐的客人享有更好的用餐經驗，餐廳陸續在用餐尖峰時段撤銷外送服務。

對餐飲業者來說，店內用餐的客人才是餐廳收入的主要來源；講求全方位餐飲服務的達登餐飲(Darden Restaurants)和DBG公司(Dine Brands Global)、以起司蛋糕聞名的芝樂坊餐館Cheesecake Factory)、以及休閒連鎖餐廳FWRG(First Watch Restaurant Group)都已開始在用餐尖峰時段，限制外送數量和線上訂單。

DBG旗下知名連鎖餐廳Applebee和IHOP，都取消了平日晚上和周末上午的外送服務；DBG執行長佩頓(John Peyton)解釋：「硬是要選擇的話，我們必須確保眼前的客人得到最好的服務，因為用餐經驗是最重要的，不能出錯。」

今年秋天達登餐飲的執行長基恩‧李(Gene Lee)也向投資人宣布，旗下連鎖餐廳連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)現在每15分鐘只能製作四份外送訂單，而「我們接獲的訂單遠遠超過負荷」，必須將作業量減少。

室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者張晨攝)

許多消費者近來也察覺外送服務無法使用的頻率增加，根據消費者研究機構Lisa W. Miller & Associates LLC對1008名美國 成人所做的民調，15%的民眾都表示，最近幾個月來，愈來愈多餐廳在用餐尖峰時段都無法提供外送。

去年受疫情 影響外送需求暴增，有些未曾提供外送服務的餐廳也不得不屈就；過去疫情期間，外送和外帶的業務量幾乎支撐餐廳的所有營運，研究公司「NPD Group」指出，今年9月開放內用的餐廳中，仍有44%的訂單是外帶，比疫情前的20%高出將近一倍。

然而，通貨膨脹造成食材價格上漲，勞工薪資也持續上升，雙雙壓縮業者的利潤；加上人力吃緊的情況下，許多餐廳只能放棄外送。

紐約市 布魯克林的貝果店Bagel Point近幾個周末客人源源不絕，導致他們被迫取消300至400個線上訂單；另一家披薩店Fornino創辦人阿尤布(Michael Ayoub)也說，餐廳內用人數暴增，讓他已無暇顧及線上訂單。