我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

尖峰時段取消外送 2原因讓餐廳喊「超過負荷」

編譯林梅婕／綜合29日電
室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者顏潔恩攝)
室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者顏潔恩攝)

近日觀光和餐飲業逐漸起死回生，室內用餐的熱潮也在快速升溫；但勞動市場持續緊縮，許多餐廳已無暇顧及外送訂單，為了讓店內用餐的客人享有更好的用餐經驗，餐廳陸續在用餐尖峰時段撤銷外送服務。

對餐飲業者來說，店內用餐的客人才是餐廳收入的主要來源；講求全方位餐飲服務的達登餐飲(Darden Restaurants)和DBG公司(Dine Brands Global)、以起司蛋糕聞名的芝樂坊餐館Cheesecake Factory)、以及休閒連鎖餐廳FWRG(First Watch Restaurant Group)都已開始在用餐尖峰時段，限制外送數量和線上訂單。

DBG旗下知名連鎖餐廳Applebee和IHOP，都取消了平日晚上和周末上午的外送服務；DBG執行長佩頓(John Peyton)解釋：「硬是要選擇的話，我們必須確保眼前的客人得到最好的服務，因為用餐經驗是最重要的，不能出錯。」

今年秋天達登餐飲的執行長基恩‧李(Gene Lee)也向投資人宣布，旗下連鎖餐廳連鎖餐廳橄欖園(Olive Garden)現在每15分鐘只能製作四份外送訂單，而「我們接獲的訂單遠遠超過負荷」，必須將作業量減少。

室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者張晨攝...
室內用餐熱潮升溫，許多餐廳在用餐尖峰時段撤銷外送服務。(本報資料照片／記者張晨攝)

許多消費者近來也察覺外送服務無法使用的頻率增加，根據消費者研究機構Lisa W. Miller & Associates LLC對1008名美國成人所做的民調，15%的民眾都表示，最近幾個月來，愈來愈多餐廳在用餐尖峰時段都無法提供外送。

去年受疫情影響外送需求暴增，有些未曾提供外送服務的餐廳也不得不屈就；過去疫情期間，外送和外帶的業務量幾乎支撐餐廳的所有營運，研究公司「NPD Group」指出，今年9月開放內用的餐廳中，仍有44%的訂單是外帶，比疫情前的20%高出將近一倍。

然而，通貨膨脹造成食材價格上漲，勞工薪資也持續上升，雙雙壓縮業者的利潤；加上人力吃緊的情況下，許多餐廳只能放棄外送。

紐約市布魯克林的貝果店Bagel Point近幾個周末客人源源不絕，導致他們被迫取消300至400個線上訂單；另一家披薩店Fornino創辦人阿尤布(Michael Ayoub)也說，餐廳內用人數暴增，讓他已無暇顧及線上訂單。

疫情 紐約市 美國

上一則

全球通膨 物價飛漲 家庭、企業都吃不消

下一則

路透：至少7國 暗助台灣造潛艦對抗中國

延伸閱讀

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
陳錫澎遭襲擊案 法官裁定兇嫌先治療90天再宣判

陳錫澎遭襲擊案 法官裁定兇嫌先治療90天再宣判
陳錫澎遭襲擊案 法官裁定兇嫌先治療90天再宣判

陳錫澎遭襲擊案 法官裁定兇嫌先治療90天再宣判
英男打開必勝客外送餐盒氣壞 滿滿吃剩披薩「雙拼」

英男打開必勝客外送餐盒氣壞 滿滿吃剩披薩「雙拼」

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」