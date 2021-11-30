怎麼了？「黑五」網購額首度下降 「網一」也不出色

肯塔基州一處購物中心推出「黑色星期五」促銷活動。（路透）

25日感恩節後，迎接的是26日「黑色星期五 」及29日「網購星期一」等兩大購物日；今年受到供應鏈危機衝擊，折扣減少，讓「黑五」、「網一」當天的表現並不亮眼，但整體而言，美國 的消費蓬勃，兩「購物日」有界線愈發模糊，轉為「購物月」的趨勢。

今年的黑色星期五逆轉過去消費愈發仰賴網路的趨勢，實體店消費與去年相比大幅成長，但仍遜於疫情 前的水準。

追蹤國內成千上萬間實體店人流的分析商RetailNext表示，今年黑色星期五實體店人流較去年同期成長61%，但仍比2019年低27%；另一間追蹤實體店人流的Sensormatic Solutions的數字則是：比去年多48%，但是比前年少28%。

在零售業者網站的消費額今年反而下降，軟體公司Adobe的數字顯示，黑色星期五的網路銷售額，從去年的90億元降至89億元，是2012年有數字以來首次衰退。

實體店反彈的趨勢顯示，經歷去年疫情經濟封鎖之後，許多消費者藉此時候重返實體店「透透氣」；紐約一名去年假期在網路上採購的汽車維修人員就說，她已「厭煩於」不能出門，現在能夠恢復以前的購物方式讓他感到「很開心」。

29日是「網路星期一」購物日，紐約州一名亞馬遜送貨員正在搬貨。（路透）

至於網購星期一，Adobe推估，「網一」當天的網路消費額約在102至113億元之間，這也並非亮眼的數字，因為去年的消費額是108億元，較2019年成長15%。

整體而言，美國的消費依然蓬勃，全國零售聯盟(NRF)預測，今年11月、12月消費額將分別較去年同期成長8.5%、10.5%，總額達到8590億元，遠高於過去五年同期的4.4%平均成長率。

這也代表兩購物日的清淡，並非消費力轉弱，而是消費習慣改變，首先是由於供應鏈危機，折扣減少，或選擇提前購物，也有部分消費者會擔心網路星期一網站癱瘓而另擇他日消費。

許多商家今年乾脆從10月開始就推出促銷活動，代表現在大有從「購物日」轉變為「購物月」的趨勢，而感恩節後、黑色星期五與網路星期一的界線，可能也將愈發模糊。