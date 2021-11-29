共和黨2022若奪眾院 放話報仇「將民主黨逐出委員會」

共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫，揚言在2022期中選舉奪回眾院後，報仇民主黨。（美聯社）

眾院共和黨 極右派近日放話，假如2022年奪回眾院多數，必將報復格林、戈薩被逐出眾院委員會之仇，另讓格林、戈薩恢復委員會職務；眾院少數黨領袖麥卡錫威脅說，幾位自由派眾議員必須取得多數票同意，未來才能在委員會裡找到差事。

國會山莊報(The Hill)報導，眾院民主黨 把格林(Marjorie Taylor Greene)、戈薩(Paul Gosar)解除眾院委員會職務之後，麥卡錫便放話要報仇；但麥卡錫點出來的民主黨眾議員沒半個像格林支持總統選舉有陰謀論，也沒像戈薩改編動漫向政敵動粗。

共和黨籍國會眾議員格林已遭民主黨踢出眾院委員會。（Getty Images）

共和黨籍國會眾議員戈薩已遭民主黨踢出眾院委員會。（美聯社）

即便如此，也阻擋不了共和黨重掌眾院多數後，對眾院採睚眥必報的焦土動作；麥卡錫另矢言讓格林及戈薩恢復原先的委員會職務。

民主黨堅稱，他們等不到共和黨高層對同黨議員提倡政治暴力的指摘，所以只能遵循前例，提案譴責戈薩並拿掉他的委員會職務；戈薩改編日本動畫貼上社群媒體，內容有他斬殺民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，另向拜登總統揮劍。民主黨認為這種暴力已來到前所未有的程度。

目前許多民調均指出，共和黨明年期中選後可能奪得眾院多數；不少民主黨議員承認，共和黨真的會報仇；歐凱秀表示，共和黨明確表示，報仇就是他們的意圖。

眾院金融服務委員會主席的梅辛‧華特斯（左）長年來攻擊共和黨不留餘地，早成為前總統川普及極右派的眼中釘。（Getty Images）

目前任職眾院金融服務委員會主席的梅辛‧華特斯(Maxine Waters)長年來攻擊共和黨不留餘地，早成為前總統川普及極右派的眼中釘。

首位以穆斯林身分當選眾議員的歐瑪因批評以色列，招致兩黨同仁一致反彈。（美聯社）

以穆斯林身分首位當選眾議員的歐瑪(Ilhan Omar)因批評以色列，招致兩黨同仁一致反彈。

眾院外交委員會主席謝安達（中）2019年帶頭彈劾前總統川普後，成為民主黨明星，也是共和黨恨得牙癢癢的對象。（路透）

眾院外交委員會主席謝安達(Adam Schiff)2019年帶頭彈劾前總統川普後，成為民主黨明星，也是共和黨恨得牙癢癢的對象。