川普家族案是否起訴？非裔檢察官明年將接燙手山芋

前總統川普與其家族事業的刑事調查進入關鍵期之際，非裔檢察官白艾榮明年1月將接手負責監督此案，他很快得面臨是否起訴前總統。（路透）

前總統川普 與其家族事業面臨刑事調查許久，該調查邁入關鍵期之際，負責監督此案的曼哈頓地區檢察官 萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)則即將卸下職位，繼任者白艾榮(Alvin Bragg)明年1月1日上任後，很快得面臨是否起訴前總統。

萬斯近月發出許多新傳票，要求取得川普飯店、高爾夫俱樂部和辦公室大樓的紀錄；他們近期訪問川普主要借貸方「德意志銀行」(Deutsche Bank)的一名銀行主管；檢察官11月初還告訴川普集團首席營運長卡拉馬里(Matthew Calamari)，目前無意就逃稅提告他與川普集團。

紐約時報報導，消息人士透露，這些調查發展說明，這些曼哈頓檢察官轉移調查方向，從稅務議題改為這三年調查的主軸：川普宣稱的資產價值。

消息人士指出，檢察官特別聚焦於川普與川普集團是否誇大部分資產價值，企圖向潛在貸款 人取得更多融資。若萬斯辦公室認定，川普有意告訴潛在貸款人不實價值，那麼檢察官可能主張川普從事某種詐欺行為。

前總統川普與其家族事業的刑事調查進入關鍵期之際，負責監督此案的曼哈頓地區檢察官萬斯即將卸下職位。（Getty Images）

川普與其公司否認不法行動，並稱這番調查是民主黨藉萬斯進行政治動機的獵巫。

萬斯調查進行之際，川普持續對共和黨發揮廣大影響力，並放眼2024年的總統選舉；目前此調查尚未損害川普政治地位，甚至可能為其基層注入力量，但也可能讓川普政治行動失焦，並為此付出高昂代價。

紐時指出，目前不清楚曼哈頓檢察官是否會提出新指控，就算提告，可能也難以證明川普與其公司欺騙貸款人；其一挑戰在於，貸款金融機構很可能自行評估過川普財產價值，不會完全聽信川普說法。

歷經三年多的調查，萬斯可能得在案件邁入關鍵之際，交棒給首名接任此位的非裔檢察官白艾榮。明年1月1日白艾榮上任，幾周後恐得做出是否起訴川普的重大決定，目前白艾榮尚未聽取調查細節報告。