WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症

WHO呼籲各國審慎看待來勢洶洶的新冠病毒變異株「Omicron」。路透

世界衛生組織（WHO ）呼籲各國審慎看待來勢洶洶的新冠病毒變異株「Omicron 」，有兩位南非公衛專家稍早表示，迄今為止通報的該病毒確診案例只出現輕微症狀。其中一位專家就是首度發現這個最新變種病毒的醫師。

WHO表示，最初通報的確診案例都是大學生，他們的症狀比較輕微。WHO發布聲明說，要了解Omicron病毒的嚴重程度須花費數日至數周，強調「目前沒有資訊顯示，Omicron的症狀不同於其他新冠病毒變異株的症狀」。

南非新冠疫苗部長級諮詢委員會主席舒布（Barry Schoub） 28日接受天空新聞網採訪時表示，目前通報3,220確診案例，但住院率並未大幅攀升。他說：「目前通報的案例都是輕症，和輕度至中度症狀，這是好現象。」他指出，這些病患還在染疫初期，任何事還不能下定論。

WHO表示，初步數據顯示住院率持續升高，這可能是因確診總人數增加，而非通報Omicron病毒確診案例的結果。

另外，義大利 傳出首起Omicron病毒確診案例，確診者為義大利能源集團埃尼（Eni）的義籍員工。他從莫三比克首都馬布多出發，登機前接受PCR篩檢呈陰性，他在12日抵達羅馬，隨後驗出對Omicron病毒呈陽性反應。