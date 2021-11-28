全美歲末包裹 高達34億件 物流業者急聘23萬人手

今年歲末假期全國需運送約34億件包裹。（路透）

新冠疫情 促使民眾減少實體店消費，讓郵政總局、聯邦快遞(FedEx)、UPS等物流業者業務爆量，壓力沉重；雪上加霜的是，供應鏈 危機，可能升溫的疫情及聖誕節前夕，讓員工更難有喘息機會，為應對此情勢，三業者將再招聘高達23萬人手。

美國郵政 工人聯合會(American Postal Workers Union，APWU)主席狄蒙斯坦(Mark Dimondstein)表示，疫情及供應鏈危機仍在影響民眾的消費習慣，以及國內的物流；物流諮詢商ShipMatrix分析師吉德里(Satish Jindel)推估，今年歲末假期全國需運送約34億件包裹，比去年那時多約4億件；如果計入信件及卡片、明信片等，僅郵政總局就估計可能要運送超過120億件郵件。

APWU波特蘭分會主席亞當斯(Scott Adams)表示，很多員工一想到未來幾天可預期的業務爆量，都說：「噢！又要來了！」

為因應當前情勢，郵政總局、聯邦快遞、UPS三業者將招募23萬人手；其中郵政總局將讓3萬非正職員工轉正，增聘4萬名非正職人手；UPS則將招聘10萬名非正職人手；聯邦快遞也將招募9萬人手，且泰半在聖誕假期之後仍將留任。

各業者在硬體上也不敢大意，郵政總局清出大量空間因應包裹存放，本月初還部署超過100部新式包裹分類機器，月底前還要再增加50部，以便每日多處理450萬件包裹；UPS則希望讓物流自動化比率在年底前達到90%。

去年疫情的混亂，包括業務大增及員工染疫，讓業者措手不及，尤其是郵政署因為超過三分之一的平信無法在聖誕節前送達而招致批評。

不過今年雖然疫情尚未結束，又逢低庫存，港口運輸混亂的供應鏈危機，但郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)本月表示，現在郵政總局已經「準備完畢，可以讓大家把包裹及郵件寄過來」。

吉德里也說，儘管當前局勢不能說是很好，但是各業者已經有所準備，民眾也因知道供應鏈危機而提早下單，讓去年的亂局不致重演。