今年聖誕樹價格上漲10% 部分樹種還缺貨

今年無論人造或天然聖誕樹都可能漲價，部分樹種還會缺貨。圖為休士頓市一商場的聖誕樹。（Getty Images）

佳節將至，但由於供應鏈 混亂及通膨，再加上今夏氣候異常等影響，今年無論人造或天然聖誕樹都可能漲價，部分樹種還會缺貨。

華盛頓郵報報導，目前美國 對人造聖誕樹的需求已大於天然，80%的家庭採購的聖誕樹來自人造。

國內主要人造聖誕樹進口商National Tree Co.表示，目前業界苦於供應鏈危機及中國的新冠疫情防疫措施，導致人造聖誕樹製造時間較以往翻倍，而且從中國南部運往紐約所需時間，也從三周變成八周。

人造聖誕樹產業協會「美國聖誕樹協會」(American Christmas Tree Association，ACTA)推估，由於人造聖誕樹苦於供應鏈危機，再加上天然聖誕樹供應受限，可能導致今年聖誕樹價格上漲10%至30%，這主要是受到人造聖誕樹價格上漲推動。

ACTA執董賈米．華納(Jami Warner)還說，雖然家家戶戶都能夠買到聖誕樹，但「如果晚了恐怕就買不到你想要的」。

天然聖誕樹產業協會「國家聖誕樹協會」(National Christmas Tree Association)則推估，今年天然聖誕樹的價格將上漲5%至10%。

天然聖誕樹供應減少的原因眾多，首先是氣候，例如國內最大的聖誕樹林場位於西北部俄勒岡州 ，由於今夏熱浪、乾旱影響，聖誕樹根部因水分流失而倒下，導致該地聖誕樹減產10%，相當於減少50萬株。

雖然俄勒岡州的「全國最大林場」只占全國25%的天然聖誕樹種植，但貴族冷杉(Noble fir)受到衝擊，而該樹種是若有「高大聖誕樹」需求時的首選；此外，由於近年來需求激增，一些林場可能會在聖誕樹還沒長到最高大時就採收。

儘管天然聖誕樹已盡量讓林場接近銷售地，但仍無法免於供應鏈危機、勞動力短缺、通膨等問題；例如俄勒岡州一林場主斯坦哈特(Cubby Steinhart)表示，他們的運輸成本比去年多25%，且聘用外籍勞工的時薪從13元增加到16元。