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多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

編譯洪毅／綜合27日電
劫匪洗劫一家珠寶店得手後逃逸。（截屏自ABC電視畫面）
劫匪洗劫一家珠寶店得手後逃逸。（截屏自ABC電視畫面）

美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件，分析指出，這是由於法律寬鬆、執法人員士氣低落、假期前後、銷贓容易四因素同時交織而造成；除搶劫外，其他犯罪案件也飆升，今年迄今已5萬名警察遇襲，僅最近兩個月，就有59名警察因公殉職。

最著名的寬鬆法規莫過於加州將盜竊重罪的贓物價值門檻從500元提高至950元，這不但讓小額竊盜很少被草訴諸司法，而且形成犯罪團夥，操縱底層犯罪者去「犯輕罪」，讓竊盜變得簡單、快速、高報酬而「獲益大於風險」。

竊盜罪犯至多只會被控輕罪，近來甚至有「廢警運動」的聲浪，再加上預算有限、案件積壓如山，讓執法人員不是士氣低落，就是不將竊盜視為優先處理事項，導致竊盜犯嫌被捕人數相對甚低。

前執法人員埃利亞德斯(Pete Eliadis)就表示，如果罪犯因為監獄滿載(這是加州提高重罪門檻的原因)而不會坐牢，檢察官也因為不是優先事項而鮮少起訴竊盜犯，那麼「警察為什麼要浪費時間涉入其中？」

其他理由是，聖誕節前的竊盜案件本來就會上升，因為這個時候許多店家亟欲讓貨架上塞滿各種商品；布爾就說，這對犯罪者而言是「更大的便利、更多的機會」。

最後一個原因是，竊盜物品的銷贓難度很低，從傳統的跳蚤市場、當鋪、街頭攤販到網購平台；埃利亞德斯表示，這些商品沒有流水號，幾乎不可能有辦法追蹤，店商平台也成為「快速銷贓的好地方」。

舊金山中區近期竊盜案較去年同期激增88%，除竊盜外，各大城市也出現特定犯罪激增的現象，如紐約在交通工具上犯罪的事件暴增141%，洛杉磯凶殺案增加17.3%，芝加哥的謀殺及性犯罪案件分別暴增133%及81%。

全國警察協會(National Police Association)表示，今年來已有超過5萬名警察在值勤時遇襲；聯邦調查局(FBI)的數字則顯示，從今年9月30日迄今，全美已有59名警察因公殉職，較去年同期增加51%，平均不到五天就有一名警察在值勤時遇害。

警察 加州 美國

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