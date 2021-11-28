加州奧克蘭亞裔保安「護記者」遭搶匪射擊不治
感恩節後的黑色星期五，向來是全美商家促銷期間，也是民眾趁機大量購物高峰；但加州灣區、比佛利山莊等地多個地區的商家卻遭到「快閃式搶匪」(flash mob robber)襲擊；一名任職於「明星保護保全公司」的退休亞裔警員西田凱文(Kevin Nishita)就為了保護於打劫現場採訪的記者，遭搶匪近距離射擊殉職。
舊金山電視媒體「KRON4」記者24日前往奧克蘭(又稱屋崙，Oakland)採訪黑色星期五的搶案新聞，並聘請安保以策安全，果真於採訪期間遭搶匪盯上攝影機，並動手行搶，執行安保任務的西田為保護記者，遭到其中一名搶匪開槍擊中下腹部，雖立即送醫急救，仍於27日上午宣告不治。
獲知西田的死訊後，KRON4電視台、母公司次星傳媒(Nexstar Media)、西田現任職的明星保護保全公司及退休前服務的奧克蘭警察局，共同出資3萬2500元懸賞殺害西田的兇手；KRON4的副總裁羅斯(Jim Rose)說：「這起發生在灣區的暴力事件導致了殘忍的命案，我們對於失去一位安保朋友感到非常震驚。」
西田退休前曾任職的阿拉米達郡警察局(Alameda County Sheriff's Office)也在推特上哀悼，指出「曾在本局服務的退休同仁西田凱文，為保護記者安全而喪命，本局謹致上悼念之意」；該局還安排該局現役警員赴醫院，以隆重禮儀護送西田遺體離院。
加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)日前表示，將在下一次的預算審議中，就各地區打擊犯罪的預算提供「等比級數增加的支持」，並增加巡邏員警人力，提高社區民眾及商家的見警率。
紐森說：「從現在起，將在人流量較大的區域，特別是因黑色星期五推出優惠的商家附近，重點部署警力，我們會加派更多員警保護商家及購物民眾的生命財產安全」。
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