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多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

加州奧克蘭亞裔保安「護記者」遭搶匪射擊不治

編譯柯立偉／綜合27日電
為舊金山電視媒體「KRON4」提供保護，報導奧克蘭黑色星期五搶案新聞的亞裔退休警員西田凱文為保護記者，遭到其中一名 搶匪開槍擊中下腹部，雖然立即送醫急救，仍於27日上午宣告不治。
為舊金山電視媒體「KRON4」提供保護，報導奧克蘭黑色星期五搶案新聞的亞裔退休警員西田凱文為保護記者，遭到其中一名 搶匪開槍擊中下腹部，雖然立即送醫急救，仍於27日上午宣告不治。

感恩節後的黑色星期五，向來是全美商家促銷期間，也是民眾趁機大量購物高峰；但加州灣區、比佛利山莊等地多個地區的商家卻遭到「快閃式搶匪」(flash mob robber)襲擊；一名任職於「明星保護保全公司」的退休亞裔警員西田凱文(Kevin Nishita)就為了保護於打劫現場採訪的記者，遭搶匪近距離射擊殉職。

舊金山電視媒體「KRON4」記者24日前往奧克蘭(又稱屋崙，Oakland)採訪黑色星期五的搶案新聞，並聘請安保以策安全，果真於採訪期間遭搶匪盯上攝影機，並動手行搶，執行安保任務的西田為保護記者，遭到其中一名搶匪開槍擊中下腹部，雖立即送醫急救，仍於27日上午宣告不治。

獲知西田的死訊後，KRON4電視台、母公司次星傳媒(Nexstar Media)、西田現任職的明星保護保全公司及退休前服務的奧克蘭警察局，共同出資3萬2500元懸賞殺害西田的兇手；KRON4的副總裁羅斯(Jim Rose)說：「這起發生在灣區的暴力事件導致了殘忍的命案，我們對於失去一位安保朋友感到非常震驚。」

西田退休前曾任職的阿拉米達郡警察局(Alameda County Sheriff's Office)也在推特上哀悼，指出「曾在本局服務的退休同仁西田凱文，為保護記者安全而喪命，本局謹致上悼念之意」；該局還安排該局現役警員赴醫院，以隆重禮儀護送西田遺體離院。

加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)日前表示，將在下一次的預算審議中，就各地區打擊犯罪的預算提供「等比級數增加的支持」，並增加巡邏員警人力，提高社區民眾及商家的見警率。

紐森說：「從現在起，將在人流量較大的區域，特別是因黑色星期五推出優惠的商家附近，重點部署警力，我們會加派更多員警保護商家及購物民眾的生命財產安全」。

退休 黑色星期五 警察

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