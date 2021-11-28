驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

劫匪洗劫一家珠寶店得手後逃逸。（截屏自ABC電視畫面）

加州 南、北多個城市近日發生多起集體搶劫案後，儘管州長紐森 (Gavin Newsom)聲稱不會容忍及漠視這些犯活動，下令加州公路巡警配合打擊日益猖獗的犯罪活動，然而在黑色星期五的購物日，劫匪的搶劫行為反而變本加厲；不僅在加州，中部的伊利諾、俄亥俄等州也接連發生類似搶案，從奢侈品零售商乃至五金用品店家得寶(Home Depot)都成為洗劫目標。

位於洛杉磯時尚購物區Beverly Grove的精品名店 Bottega Veneta，在下午5時半左右突然湧入大批劫匪，向店員噴射胡椒噴霧，掠走不少昂貴商品。到了晚上時許，八名劫匪闖入萊克伍德(Lakewood)的家得寶，搶走長柄錘、扳手、槌子等商品之後，搭乘接應汽車逃走。

洛杉磯郡警方特別擔憂家得寶搶劫案，因為劫匪可使用這些工具搶掠更多商戶。

十餘名劫匪搶劫比佛利山莊一家家得寶商店。（截屏自NBC電視畫面）

20餘名劫匪洗劫洛杉磯市奢侈品店Nordstrom，商家估計損失超過2萬5000元。（截屏自NBC電視畫面）

劫匪猖狂 無所不搶

南北加州集體搶劫事件從上周突然連續發生，而且呈遍地開花之勢，舊金山多家精品店、百貨公司、連鎖藥局、大賣場都慘遭砸櫥窗式洗劫，連家電連鎖店百思買(Best Buy)也不能倖免；百思買首席執行官巴瑞(Corie Berry)表示，情況變得愈來愈嚴峻，公司已加強安全措施以保護員工和購物者。

南北加州集體搶劫成風，警方疲於奔命。(洛杉磯市亞凱迪亞市警局臉書)

紐森先前會晤商界代表時揚言全力遏止犯罪，並承諾採取「幾何級數」的行動支援商戶，幫助各地市政府打擊劫掠團夥，但集體搶劫不減反增。

判刑太輕 助長犯罪

專家認為，在目前的政治氛圍下，警方不願追捕搶掠零售店鋪的劫匪，檢察官不會優先考慮商店盜竊案，某些司法管轄區也不打算將輕微罪行列為刑事化；此外，民主黨主政的加州地區，一般盜竊微罪判刑較輕，無形中起推波助瀾作用。

執法部門表示，團夥以1000元的代價招募青少年劫取昂貴物品，贓物跨州或在網上出售，使警方更難追踪罪犯。

伊利諾州芝加哥市也出現類似搶案，其中一家運動用品店成為目標。當地專家稱這波有組織的犯罪規模前所未見。

俄亥俄州安全諮詢公司 SRMC 總裁布爾 (Lynda Buel)指出，人們看到了犯下這些打砸搶事件，不會有什麼後果，於是群起效仿加入搶掠，而且速度很快。

伊利諾伊州檢察長拉烏爾 (Kwame Raoul) 表示，有犯罪團夥策畫的大規模商店搶劫，使全國各地的零售業者每年損失約450億元。

除搶掠外，黑色星期五當天，多地購物中心還發生槍擊 事件，北卡州達勒姆(Durham)的 Southpoint 購物中心槍擊案造成三人中槍，包括一名10歲兒童；華盛頓州的塔科馬購物中心(Tacoma Mall)美食廣場也發生槍擊事件，一人受傷。