劍指中國 亞太助卿康達赴東南亞推動基於規則的印太秩序

美國國務院亞太事務助理國務卿康達。 歐新社

美國國務院 亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）本週末將展開東南亞 訪問行程，走訪印尼、馬來西亞、新加坡和泰國。

美國總統拜登才剛承諾強化與東南亞交流，隨即就有康達走訪行動。東南亞是美中競逐影響力的關鍵戰場。

根據美國國務院聲明，康達將於11月27日至12月4日造訪東南亞。

聲明還稱，康達將「重申美國（與各國）合作的承諾…以應對最嚴峻的全球及區域挑戰」。康達也將強調美國支持「在印度太平洋以規則為基礎的秩序」；路透提到，這番話暗指中國在印太地區愈來愈專斷的作為，美方一向譴責這類行動具「脅迫性」。

國務院表示，康達將談到人權方面的「挑戰」，並尋求促進氣候變遷上的合作，也將討論向緬甸軍政府施壓以終結暴力的方式。

他也會提及加強經濟關係，以及從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中「重建美好未來」（build back better）。

康達出訪的消息凸顯了東南亞國家協會（ASEAN）在區域事務上的「中心地位」，但他未安排前往與中國愈走愈近的東協現任輪值主席國柬埔寨。