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剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

記者顏伶如／綜合報導
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

41歲的德州男子柯林斯(Christopher Collins)18日從健身房打電話給州警，要求警方派員查看華裔妻子梁元華(Yuanhua Liang，音譯)是否安好，因為他收到妻子簡訊告知家中有歹徒入侵，但後來便無法與妻子取得聯絡；柯林斯24日接受哈里斯郡(Harris County)警長辦公室員警詢問後，便因涉嫌殺害妻子而遭逮捕。

46歲的梁元華在社群網站上的綽號為「琦琦」(Kiki)。她與柯林斯在抖音(TikTok)、Instagram上都相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco)有關的生活點滴，夫妻兩人還以「琦琦與克里斯瑜伽」(kikiandchrisyoga)帶動網路話題。

梁元華。（ABC電視截屏）
梁元華。（ABC電視截屏）

根據警方調查，柯林斯似乎出現財務問題；今年1月，梁元華在抖音發文寫道：「直到兩個月前，我都有運動習慣。後來我先生得了癌症，一切都變了。」

根據社群網站自我介紹資料，柯林斯為自由業平面設計師兼財務顧問；他向警方表示，自己接到簡訊後並未趕回家查看，是因為妻子常常疑神疑鬼；後來柯林斯終於返回位於哈里斯郡的住家，警員已發現梁元華遭槍殺，陳屍客廳。

柯林斯如今被以謀殺罪起訴；調查人員指出，柯林斯故布疑陣，製造妻子遭人殺害的假象；25日感恩節上午庭訊，檢察官在聲明中指出，柯林斯對警員指稱，他與妻子都未擁有槍枝或彈藥，也都沒有購買任何人壽保險

但警方搜查凶宅時，在桌上發現了一份價值25萬元的人壽保險單；休士頓ABC13電視台報導，就在梁元華死亡前兩天，柯林斯和梁元華於11月16日簽名投保。

德州男子柯林斯(右)涉嫌殺死華裔妻子梁元華卻向警方謊稱家中遭歹徒入侵。圖為24日...
德州男子柯林斯(右)涉嫌殺死華裔妻子梁元華卻向警方謊稱家中遭歹徒入侵。圖為24日接受哈里斯郡警方問話。（ABC電視截屏）

檢方在庭訊中指出，梁元華屍體被員警發現時，臉上戴的睡眠面罩，頭部纏著袋子，從作案手法研判，「兇手與死者熟識，所以不想看到死者遇害時的面部表情」。

警方表示，由於柯林斯說詞漏洞百出，案發後立即成為頭號嫌犯；警方調查發現，柯林斯與梁元華住家並沒有遭人入侵的跡象，健身房監視器錄影帶則顯示，柯林斯收到妻子簡訊後，在健身房附近徘徊長達45分鐘，然後運動僅五分鐘，後來則在健身房餐廳打了一通電話。

柯林斯對警方說，家裡雖然裝有監視攝影機，但妻子告知家裡有人入侵時，他並沒有想到要查看錄影畫面。

警員在柯林斯的健身房置物櫃裡，找到梁元華的皮夾、化妝包；警方還在柯林斯口袋發現.22口徑手槍子彈，梁元華是遭到.22口徑手槍擊斃。

柯林斯目前押於拘留所的心理健康小組，法官裁定保釋金為15萬元，並排定29日出庭。

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