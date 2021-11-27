每100人有120把 美國擁槍率全球第一

據統計，美國民眾擁有的槍枝數量全球第一，圖為拉斯維加斯槍展陳列的各式手槍。(美聯社)

民眾擁槍權得到憲法保障，但是美國 獨特的槍枝文化，讓美國幾乎擁有全世界一半的民用槍枝，也是全球唯一民用槍枝總數比全國人口多的國家，與槍枝有關的兇殺或自殺率在已開發國家中位居最前列，觸發「擁槍權」與「生命權」之間的辯證。

有線電視新聞網(CNN)報導，日內瓦國際關係及發展高等學院的調查顯示，每100名美國人就有120把民用槍枝，此比率遠遠高於第二名福克蘭群島的62把，以及第三名葉門的53把。

蓋洛普(Gallup)的調查則顯示，44%的美國成年人居住在有槍枝的家庭，三分之一成年人擁有自用槍枝；日內瓦高等學院推估，美國擁有3億9300萬把民用槍枝，相當於全球8億5700萬把民用槍枝的46%。

槍枝眾多，也讓槍下亡魂相對較多，雖然與其他國家相比，美國涉及到槍枝的兇殺率尚非世界最前列，但是死於槍下的比率較加拿大多八倍，比歐盟多22倍，比澳洲 多23倍；事實上，在全國槍枝兇殺率最高的華盛頓特區，其比率可居世界第六。

威廉帕特森大學(William Paterson University)犯罪學副教授席爾瓦(Jason Silva)表示，美國是唯一連續20年每年都有大規模槍擊 事件的已開發國家，僅2019年就有八宗，造成68人死亡。

席爾瓦對大規模槍擊事件的定義是：不含槍手，死亡人數超過四人，且排除與金錢有關的犯罪活動，家庭糾紛，以及與政府有關的事件。

擁槍率高，也讓2萬3000人在2019年選擇以槍枝結束自己的生命，占全美槍下亡魂的63%，約相當於每10萬人就有6人以槍枝自殺，在全球比率僅低於格陵蘭。

持武保衛自己及家庭的觀念深植許多人的內心，進而有普遍存在的「堅守陣地」原則(Stand your ground)；但是聯合國人權事務高級專員批評，此原則讓民眾過度仰賴致命武力，無視其本應是「最後選項」的觀念。

聖路易華盛頓大學2018年發布的人權研究報告則說，由於美國控槍、防範槍枝暴力不力，反而讓如生命權、身體自主權等基本人權受到威脅。