最新民調：僅52%受訪者支持限槍 創7年來新低

圖為紐約一家槍店展示的手槍。(路透)

蓋洛普(Gallup)民調 機構的最新調查顯示，美國 僅52%民眾支持「販售槍枝的相關法律應比現在更嚴謹」，是2014年以來最低。

回顧2018年佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中槍擊 案一共17人死亡、17人受傷，當時支持加強槍枝管制的比率高達三分之二；2019年同樣由蓋洛普進行的民調結果則略降至64%，但是到2020年卻退至57%，如今又跌到52%，創下該機構調查七年以來的新低。

該調查的內文也說明：「美國人對槍枝管制的態度，通常和受到高度關注的大規模槍擊事件有關；當事件發生後，枝持加強槍枝管制的比率都會升高，待事件平息，枝持度就會下降。」

1999年「哥倫邦高中」(Columbine High School)大規模槍擊案的生還者梅麗莎‧史坦斯納(Melissa Strassner)2019年接受紐約時報訪問時曾說：「帕克蘭高中槍擊案明顯讓事情出現轉機，啟發了整個國家。」

丕優研究中心(Pew Research Center)在2018年一項研究也註記：「這是美國槍枝管制運動取得空前勝利的一年，各州政府、包括14個共和黨領導的州，一共頒布了50項新的限制槍枝取得法律，從禁止安裝「撞火槍托」(bump stock)增強火力，到允許執法人員可對具有暴力傾向的民眾暫時解除武裝。

然而，除了加強管制的枝持度暴跌，其他數據也顯示，民眾購買的槍枝數量持續增加；2020年全國民眾購入將近2300萬枝槍，創下歷史紀錄，而今年還在持續成長。

本周由昆尼別克(Quinnipiac)釋出的民調顯示，登記選民中支持與反對加強管制的比率各占47%和48%；是該機構自2015年調查以來，支持率最低的一年。