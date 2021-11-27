從背後開槍射傷竊賊 密州女警獲「除罪」

這宗誤擊案發生在密蘇里州一處超市的停車場。(取自KDSK電視畫面)

密蘇里州 一名涉嫌在店內盜竊的女子遭一名女警從背後開槍，兩人透過修復式司法(Restorative Justice)程序達成和解，受傷女子獲賠償，而女警也免於刑責，不再被控。

事發於2019年4月23日，位於密州聖路易以西的拉杜市(Ladue)，女子霍爾(Ashley Hall)被懷疑在一間超級市場盜竊讓店員發覺，當她在停車場逃跑時，女警克魯斯(Julia Crews)朝她背後開槍。

霍爾去年向克魯斯及杜拉市政府提出聯邦訴訟，指克魯斯不合理及過度使用武力；克魯斯接受刑事調查時表示，她當時只打算拔出電擊槍而非配槍，但忙中有誤；此外在對方遭槍擊 及大量流血時，她也當場向對方致歉。

槍擊事件後一個月，克魯斯辭去警員之職，在辭職信中稱這是「無辜的錯誤」。

原本要用電擊槍制伏嫌犯，卻誤用手槍擊中對方，後經協商和解，密蘇里州女警被控的罪名獲撤銷。(美聯社)

受害者選擇原諒 修復式司法和解

在霍爾提告後，聖路易郡檢察官貝爾(Wesley Bell)組織修復式司法程序，替兩人展開調解；經過調解員的多番努力，霍爾決定對杜拉市政府撤控，克魯斯及杜拉市警察 局長安德烈斯基(Ken Andreski Jr.)也免負刑責，霍爾則獲得200萬元賠償。

所謂修復式司法是起訴的替代方案，讓受犯罪行為直接影響的人，例如加害人、受害人、他們的家屬以及相關人等，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，促進雙方的和解關係，並修復因犯罪而造成的傷害；任何一方都可討論犯罪及其發生的原因，並達成解決衝突的結果。

華盛頓特區於2017年最先實行這個計畫，在槍擊事件後，貝爾即向華盛頓特區取經。

經過調解後，霍爾與克魯斯在11月5日透過Zoom舉行電話會議，霍爾原諒了克魯斯，又說從來不想克魯斯坐牢，克魯斯也因此免於刑責，不再遭檢控。

貝爾表示，這是現實中最理想的例子，即同時可以獲得治愈及正義；他說，若按一般法律程序，個人是無法在處理期間解決心靈的治愈問題，因為法律的責任感是沒法解決這個問題。