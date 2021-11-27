美若不認帳核試爆 議員憂馬紹爾可能倒向中國

美國於1946至1958年期間，在太平洋進行多次核武試爆，圖為1956年一次氫彈試爆，巨大火球從太平洋上空升起。(美聯社)

太平洋正中央的馬紹爾群島(Marshall Islands)一直是美國 忠實盟邦，但美國對1940和1950年代在該地區核試爆的後果不認帳，部分美國國會議員擔心，馬紹爾群島可能倒向中國 ，讓兩大國的地緣競爭火上加油。

馬紹爾群島根據它和美國之間的「自由結盟協定」，在協定快到期前，希望美國對過去在該地區數十次核試爆造成的環境破壞和健康危害，提出合理賠償或補償的辦法，美國卻支吾其詞。

國會議員認為，美國和馬紹爾僵持不下，中國可能趁虛而入，「挖」走這個傳統盟友。

第二次世界大戰以後，美國視馬紹爾群島、密克羅尼西亞、帛琉等太平洋島國如自家領土，其中馬紹爾更是美國「偵防」中國在該地區活動的軍事、情報與太空「作戰」中心，建了不少相關設施，也曾在它最南端的比基尼群島進行過大規模的核子彈試爆，造成巨大的環境及健康危害。

當然，多年來，美國對馬紹爾群島的建設，也大幅提升了當地的經濟發展，數以千計的馬紹爾人也得以移往夏威夷、阿肯色、奧克拉荷馬等州定居。

10名民主黨及共和黨眾議員這個月聯名寫信給拜登 總統的國安顧問蘇利文，對美國不積極和馬紹爾、密克羅尼西亞和帛琉談判續約事，表示關切。

這些議員說，拜登上台以來，從未和這些國家舉行正式會談，另一面，卻又一再強調太平洋和印度洋的戰略重要性，這不搭調現象，著實「令人沮喪」。

他們說，美國越延誤該重視的事，以後要挽回就越困難，而「中國卻可隨時踏進來，大大方方地提供我們這些長期夥伴急切要求的基礎建設及對抗氣候變化投資」。

中國外交部說，美國應承擔核武試爆責任，恢復被破壞的環境，中國願意與馬紹爾等太平洋島國，根據互相尊重、相互合作及「一個中國」原則，進行協商。

馬紹爾群島榮格拉普島市長又吉(James Matayoshi)說，當地仍有好幾百人因核武試爆而無家可歸，希望有人出面幫忙，「我們不主張戰爭，也不主張超強競擴勢力，我們只想在自己的家園安身立命，平安度日。」

他認為美國1980年代答應賠償1.5億元，遠不足以解決核爆後遺症。