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美中非洲角力 王毅緊跟布林肯訪非 北京發表白皮書

記者呂佳蓉／綜合報導
美國國務卿布林肯（左）剛結束非洲訪問行程，中國國務委員兼外長王毅（右）緊接著也訪問非洲。圖為兩人10月31日在羅馬會面。（新華社）
美國國務卿布林肯（左）剛結束非洲訪問行程，中國國務委員兼外長王毅（右）緊接著也訪問非洲。圖為兩人10月31日在羅馬會面。（新華社）

在美國國務卿布林肯訪問非洲多國後，中國國新辦26日發布「新時代的中非合作」白皮書，強調與非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石與長期堅定的戰略選擇。中國外交部非洲司司長吳鵬在會上稱，中國已向非洲國家捐了近2億劑的疫苗協助非洲人民抗疫。

布林肯本月中旬訪問肯亞、奈及利亞和塞內加爾等三個非洲舉足輕重國家，商討貿易、新冠肺炎、氣候變遷、安全與和平等議題，行程頗有與中國較勁的意味。中國多年來在非洲深耕，本月底非洲即將舉行第八屆「中非合作論壇」，布林肯前腳剛走，中國國新辦除發布「白皮書」，外交部也宣布國務委員兼外長王毅將前往非洲出席論壇部長級會議並訪問塞內加爾。

「新時代的中非合作」白皮書提到中非更加需要鞏固夥伴關係，構建新時代中非命運共同體。白皮書提及，中國致力與非洲深化各領域務實合作，為非洲和平與發展提供力所能及的幫助，中國對非合作一直走在國際對非合作的前列。

吳鵬在記者會上表示，中國積極踐行將新冠疫苗作為全球公共產品的承諾，率先向非洲國家援助疫苗，目前已提供了近2億劑疫苗。此外，還向17個非洲國家派出了抗疫醫療專家組或短期抗疫醫療隊，以及推動中國援建的非洲疾控中心總部項目。

針對中國「一帶一路」計畫造成非洲國家債務陷阱的提問，吳鵬駁斥相關說法，並稱發展中國家需要發展，要發展就需要資金，不能說歷史上西方國家包括日本向發展中國家提供貸款，叫發展援助，中國現在提供的就叫做「債務陷阱」，這個邏輯不成立。

中國外交部發言人華春瑩26日同步宣布，中國國家主席習近平將於29日在北京以視訊方式出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式並發表演講。

中國 疫苗 布林肯

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