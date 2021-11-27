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索羅門連日動亂 總理暗指美台煽動

編譯中心／綜合26日電
索羅門群島連日爆發示威，並演成暴亂，圖為首都霍尼亞拉華埠遭暴民縱火。(美聯社)
索羅門群島連日爆發示威，並演成暴亂，圖為首都霍尼亞拉華埠遭暴民縱火。(美聯社)

中華民國前友邦索羅門群島首都的暴動歷經兩天後，26日出現和緩跡象。美聯社報導，儘管如此，當局似乎仍不願處理深層民怨，包括與北京日益熱絡的關係。

主導與中華民國斷交的總理蘇嘉瓦瑞，宣稱有外力介入搧風點火，暗指美國台灣：「外部的勢力很龐大。我不想點名，就點到為止吧」。美國跳過中央政府，直接經援地方；台灣也和該國人口最多的馬來塔省維持聯繫。這次闖入首都的暴動者，大多來自馬來塔省。

索羅門群島連日爆發示威，並演成暴亂，圖為首都霍尼亞拉華埠商戶遭暴民縱火焚毀。(美...
索羅門群島連日爆發示威，並演成暴亂，圖為首都霍尼亞拉華埠商戶遭暴民縱火焚毀。(美聯社)

蘇嘉瓦瑞稱介入馬來塔省的國家，正是那些不想要與中國搞好關係的國家，「他們正在阻止索羅門群島建立外交關係、遵守國際法以及聯合國決議。」

但派出軍警到當地協助維安的澳洲，外交部長潘恩不認為這場動亂是由其他國家挑起；她說，澳洲的態度很明確，就是不樂見暴力，希望情勢恢復穩定。

索羅門群島記者柯克亞指出，蘇嘉瓦瑞政府當初將外交政策轉向親近中國，幾乎沒有公開諮商，是導致這波示威的諸多原因之一。其他民怨還包括了外國企業對當地就業市場並無貢獻等。

首都荷尼阿拉的中國城是這波暴動的重災區，今天出現許多人趁亂劫掠。柯克亞說：「已經兩天了，整整兩天的打劫、抗議和暴動，而荷尼阿拉只不過是座小城。所以我覺得，現在已經沒剩多少東西可以讓他們搶奪和破壞了。」

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