西方最怕難民老是塞錢解決 被白俄看穿利用

白俄羅斯總統盧卡申科(右)有俄國總統普亭(左)撐腰。(美聯社)

華盛頓郵報報導，西方國家最怕難民湧入，往往出錢請難民必經之路上的國家幫忙攔阻，白俄羅斯 就是看穿這點，才加以利用逼迫西方取消制裁。

2015年大批敘利亞難民逃離內戰，從土耳其進入歐洲，或從北非坐船到義大利或西班牙。土耳其總統厄多安揚言，如果歐盟 不資助土耳其數十億歐元，他就要用「很多輛巴士」把難民送到歐洲。歐盟怕了，同意出錢請威權且人權紀錄不太光彩的土耳其阻擋難民。土耳其後來在2019和2020年又用同樣手法跟歐盟要到錢。歐盟也給北非國家發展援助金，條件是這些國家要配合阻止難民。

白俄羅斯總統盧卡申科很快就學到這點。美國 和歐盟說，盧卡申科向中東難民發放旅行簽證，並指引他們朝歐盟邊境去，是在製造難民潮，逼西方撤銷制裁。

白俄羅斯和俄國否認這點，不過證據顯示，盧卡申科的確把難民當武器：白俄羅斯員警為了讓難民容易進入歐盟成員國波蘭，破壞波蘭邊境圍籬，或乾脆拆了。

2019年，美國川普政府停止援助瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多，直到這三國同意美國把經由中美逃到美國的難民遣送回這三國，美國才恢復金援。

義大利去年揚言，如果北非國家突尼西亞不幫忙阻止難民，就要撤銷發展援助。法國則被指在西非前殖民地尼日資助前叛軍領袖阻擋難民。