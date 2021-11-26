國家地理雜誌「阿富汗女孩」 脫離神學士獲義大利庇護

「國家地理」雜誌1985年6月封面的阿富汗綠眼少女古拉，在神學士重新掌權後逃到義大利，獲得庇護。(美聯社)

12歲時，在巴基斯坦邊境 難民營避難，成為國家地理雜誌封面人物的夏巴特古拉(Sharbat Gula)終於擺脫神學士的掌控，得以落腳義大利 ，重啟人生。

今年神學士占領阿富汗 大部分領土時，已是四個孩子母親的古拉懇求西方國家帶她全家離開阿富汗，她的祈求獲得義大利的善意回應。

義大利總理德拉吉辦公室25日表示，這位單親媽媽已經離開阿富汗，義大利政府將幫她融入義大利社會。

不少西方國家積極救援想脫離神學士政權掌控的阿富汗人，幫他們另覓前程，義大利就是其中之一。

國家地理雜誌攝影記者麥克瑞(Steve McCurry)在阿富汗與巴基斯坦邊境難民營拍攝到的那個藍綠眼睛直瞪著鏡頭的女孩，當時逃避蘇聯入侵戰爭，這張照片登上1985年國家地理雜誌封面時，鮮明的意象震撼不少讀者，也提升了世人對阿富汗難民的同情。

麥克瑞2002年再度回到阿富汗邊境地區採訪，他請聯邦調查局分析員運用人體雕塑與眼球識別技術，追蹤到古拉的下落。

古拉接受拍照後12年，被發現住在巴基斯坦；2016年，她因為持用假身分證，被判決入獄15天，繳納罰款11萬巴基斯坦盧比(約630美元)後，被驅逐出境。

當時的阿富汗總統甘尼歡迎她回國，並給她一間公寓，讓她得以「在自己的祖國有尊嚴且安全的生活」；甘尼說，「她還是小孩的時候，捕獲了百萬群眾的心，因為她是逃離戰亂的象徵。」

「從她臉上放射出的美、無限巨大的能量，不但感動人心，也成為1980年代直到1990年代最著名的一幅照片。我很榮幸可以歡迎她回國。看到她在自己的祖國有尊嚴且安全的生活，我們感到很自豪。」甘尼說。