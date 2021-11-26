英吉利海峽移民船遭撞沉27死 英法互相甩鍋

英吉利海峽24日發生難民船沉沒婦孺喪命悲劇，同日有另一艘難民船安全抵達英國上岸，命運有天壤之別。(路透)

英吉利海峽偷渡難民小艇遭貨櫃船撞擊沉沒，造成27人死亡事件，除了是這道海峽自2014年有紀錄以來傷亡最嚴重的難民船事故外，也讓早已生存嫌隙的英法關係進一步繃緊；兩國先有英國脫歐 ，近有澳英美的核潛艇交易、漁業等問題出現爭拗，本次偷渡船事故勢在兩國再掀波瀾，也互相甩鍋。

法國桑加特市警方人員25日在檢核24日溺死的27名難民。(路透)

沉船慘劇發生後，儘管英國首相強生及法國總統馬克宏都承諾盡一切可能阻止人口走私及危及生命，然而英國官員批評法國一再拒絕他們提出的加強海峽沿岸執法建議，即兩國派遣執法人員聯合巡邏；對此馬克宏表示，法國需要英國及歐盟裡「更負責任的伙伴」來打擊非法移民。

法嗆英 防偷渡需更負責任

他在訪問克羅埃西亞時向媒體說，英國需要額外動員防止難民偷渡；他說，目前是法國為英國人守著邊界。

早在今年6月，英國政府同意支付5400萬英鎊(約合7200萬美元)協助法國打擊人口走私，也提議聯合巡邏，但法國對此多番拒絕，因為擔心這會損害法國主權。

英批法 一再拒絕聯合巡岸

英國負責移民系統的內政大臣彭黛玲(Priti Patel)25日在下議院再次提出聯合巡邏的提議，指目前的情況不能繼續下去。

英國政府內一直在背後批評法國放任偷渡客 前往英國，等同「將領土主權交給人口販子」，此次難民沉船慘劇，將兩國由以往到現在的緊張關係進一步浮上水面。

從英國脫歐那一刻開始，因難民問題而產生的矛盾已經形成，生活在法國北部的難民表示，英國脫歐後令他們更有意欲乘坐小船橫越英吉利海峽前往英國。

脫歐前，根據「都柏林規則」(Dublin Regulation)，難民只能向第一個踏足的簽約國提出庇護申請，即使到了英國，也可以將他們送回其他歐盟國家；但脫歐後，難民抵英後不會被遣返。

因此，英法兩國對難民偷渡到英國的態度自然截然不同，也讓兩國在慘劇發生後互相卸責。

伯明翰大學教授西戈納(Nando Sigona)表示，以前當英國還是歐盟成員時，在處理尋求庇護者和非法移民問題時，歐盟有機制可以在歐盟內部作出規範，但現在邊界已經成為某種意義上的硬邊界，再非內部可以解決；目前還沒有新機制來處理下，爭拗只會繼續。