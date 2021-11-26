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感恩節不感恩？原住民聚集歐移民登陸處 悼種族受難者

記者張聲肇╱綜合報導

白人慶祝感恩節的同一天，北美原住民25日聚集在新英格蘭當初歐洲移民登陸處， 追悼這幾個世紀以來，遭種族主義虐待的所有受難人。

幾乎被屠殺殆盡原住民後代子孫不稱這天為感恩節，而以「全國哀悼日」(National Day of Mourning)的名義，在麻州普利茅斯市(Plymouth)中心，追憶歐洲殖民者為北美大地帶來的疾病與壓迫。

這項活動的創始人是阿奇那王帕諾格族長老瓦速塔詹姆士(Wamsutta Frank James)，他的孫女奇莎詹姆士(Kisha James)說，「我們原住民沒有理由慶祝歐洲殖民者的到來。」她祖父於2001年去世，享年77。

她說，「我們要讓大家知道，我們在學校學到的第一個感恩節的故事，根本就是謊言。王帕諾格族和其他部族的原住民絕對沒有因為殖民者到來，從此就過著快樂的日子。」

「對我們來說，感恩節是殤逝的日子，因為我們記得，好幾百萬我們的祖先遭不邀自來的歐洲殖民者謀殺。今天，我們和全國原住民要說，『不感謝，無施恩』°」

這項由新英格蘭美洲印第安人聯合會發起的不感恩，也不認施恩活動，1970年開始，每年舉行，形成傳統。

原住民及其支持者中午聚集在俯視普利茅斯巨岩的柯爾山丘；該巨岩是紀念殖民者登陸北美的地標，活動過程透過網路現場直播。

參與人群擊鼓、祈禱，同時譴責「基於種族主義、殖民主義、性別主義、仇視同性戀、為利益而剝削地球的不公體制」，接著遊行到普利茅斯市區充滿歷史意味的地方。

今年的「反感恩節」活動另外凸顯美國和加拿大政府為了消滅原住民文化，強迫原住民兒童進入教會主辦的寄宿學校，接受「融入主流社會」的教育，結果造成無數孩童莫名其妙人間蒸發的慘案；加拿大今年就挖出數百具寄宿學校附近亂葬的兒童屍骸，政府一再道歉，還要天主教教宗也道歉。

馬許皮王帕諾格部落議會主席布萊安魏登(Brian Moskwetah Weeden)說，他的部落當初幫助殖民者度過第一個嚴冬，美國人欠這族人一大人情，「大家要了解，要感恩就要每日為之，天天為之，我們的祖先就是這麼想，也這麼過來的，因為我們懂得感恩，我們也願意分享......我們心腸好，懷善意。」

但是，他說，原住民的善意卻沒有獲得長期的回饋，過了400年，原住民還要苦苦爭取那僅存的一小塊安身立命之地。

原住民 美國 新英格蘭

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