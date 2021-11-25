國際奧會主席視訊彭帥後 美媒揭他與張高麗相識

2016年張高麗（右）和巴赫握手合影。取材自新華網

中國 網球女將彭帥自揭曾與前高官張高麗 不倫後，她的現況就備受關注。她日前與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊「報平安」，而美媒今天報導，張高麗曾負責籌辦北京 冬奧，早就認識巴赫。

華爾街日報提到，國際奧林匹克委員會主席巴赫日前與彭帥視訊，使得被彭帥指控性侵的中國前國務院副總理張高麗再度成了焦點。北京冬季奧林匹克運動會即將於明年2月舉行，張高麗在籌辦賽事過程中正好扮演要角。

張高麗位高權重，卻相對低調，一般認為他在職時是有權力又幹練的技術官僚，負責處理北京政府某些最重要的任務，包括申辦2022北京冬奧。

根據國際奧會文件，張高麗帶領了一個督導小組來「指導、支持並監督2022年的申辦事務」。文件還提到，這個小組包括所有相關部會首長，而張高麗在其中的角色讓他得以與奧會相關最高層級的官員建立聯繫，包括巴赫。

中國政府的公告也稱張高麗為督導小組負責人，還說他在種種事項都下達了指示，包括體育場館興建和交通運輸等，一直到他2018年交棒給繼任者為止。

彭帥本月2日在社群網站指控75歲的張高麗性侵，貼文只存在20分鐘左右就消失不見，且中國的社群平台上再也搜尋不到彭帥的名字。許多網壇選手和網球協會官員超過兩週聯繫不到彭帥，全球愈發關注她是否安好，世界女子職業網球協會（WTA）甚至揚言不惜撤出中國市場。

在巴赫與彭帥視訊聯絡後，一張2016年巴赫與張高麗在北京握手的合照就在社群媒體傳開。

新華社提到，張高麗在那場中共高層辦公處的會談中告訴巴赫：「中國政府非常重視2022北京冬奧的籌備工作。」

根據華爾街日報消息，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）說，眾所周知，國際奧會代表經常與對口人士會面，就如政府、企業、國際組織等各方代表。中國國務院對此則尚未置評。

中國政府並未承認彭帥的性侵指控。中共高官有婚外情的傳言並不罕見，但張高麗是第一個面對公開性侵控訴的高層人物。

不過，北京政府內部人士說，他們不認為這些指控會演變成中共的大醜聞。他們說，雖然很難預估結果，但中共極少調查高階官員，且從未針對性方面的行為不端發起調查。

一些政治分析家表示，確保北京冬奧順利舉行是中國國家主席習近平眼中的要務之一，他希望這場賽事能向全球展現中共的成就。

美國總統拜登已表態在考慮對北京冬奧採取外交抵制；中國外交部則批評美方企圖把奧運政治化。