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感恩節租車旅行好貴 比去年漲66% 紐約租1天要261元

編譯孫梁／綜合24日電
Hertz租車公司的庫存車輛比2019年減少34%，雖然公司下了10萬輛特斯拉電動車的訂單，但要到2022年底才能全部交貨。（路透）
Hertz租車公司的庫存車輛比2019年減少34%，雖然公司下了10萬輛特斯拉電動車的訂單，但要到2022年底才能全部交貨。（路透）

今年節日季的旅行租車比2019年飆漲75%，比去年上漲66%，感恩節前的日均租車費比前年多出100元。許多租車公司因疫情導致的需求減少，去年為降低成本而賣掉庫存車輛，但隨著疫情緩解而出現的旅行增加，租車公司如今卻面臨節日旅行季的需求無法滿足的窘境。

儘管租車公司過去數月增加購進車輛，但仍滿足不了需要，千百萬人計畫在節日期間出門探親訪友，其中許多人是疫情爆發以來首次。

租車公司AVIS Budget集團今年投入80億元購進新車，在9月30日之前的三個月，公司擁有43萬4400輛車，比去年同期增加20%。但同一時期，Hertz租車公司的庫存車輛卻比2019年減少34%，雖然公司下了10萬輛特斯拉電動車的訂單，但要到2022年底才能全部交貨。

Enterprise租車公司則表示，全國各地分公司的租車需求都在增多，未來數月的需求更強勁，公司將盡力滿足客戶的旅行需要。但實際上，許多租車公司卻沒有足夠的車輛可滿足節日季的需求，在加州East Bay鎮的Rent-a-Relic租車公司，聖誕節期間已無車可租。

全球晶片短缺加重車輛不足的問題，現代車輛的所有控制系統都需要晶片，但汽車廠去年在疫情影響下關閉，被迫取消晶片訂單，如今經濟復甦，卻因晶片缺乏而無法製造汽車的許多部件；專家指出，車行目前的新車庫存只及正常年份的20%，許多租車公司準備購進新車的願望無法實現。

許多城市今年節日季的租車費都大幅上漲，尤以紐約大都會地區最昂貴，紐約市一天的租金平均為261.17元，在鄰近紐約市的新澤西州紐瓦克和紐約州白原市(White Plains)，租車費同樣相差無幾。若想租一輛多功能車(SUV)以滿足大家庭出行的需要，紐瓦克的租費是每天平均397.45元，比紐約市的日均392.3元和白原市的355.28元還高。

過去數月全國的汽油價格不斷升高，美國汽車協會(AAA)說，全國19日的油價平均為每加侖3.41元，意味15加侖油箱的車如果加滿，要比去年同期多花19.35元。部分地區的汽油價格更高，加州是每加侖平均4.64元，比去年同期高1.5元，舊金山灣區的油價更逼近每加侖5元。

租車 紐約市 疫情

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