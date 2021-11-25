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加州塞船「有進展」宣布徵收滯留費 待卸貨櫃減33%

記者張聲肇／綜合報導
經過當局努力，加州港口塞船現象大有進展，等待卸貨貨櫃大減三成。圖為貨櫃車正將貨櫃拉出長堤港。（美聯社）
經過當局努力，加州港口塞船現象大有進展，等待卸貨貨櫃大減三成。圖為貨櫃車正將貨櫃拉出長堤港。（美聯社）

加州長堤港港務局官員24日表示，加州港口塞船現象已「大幅改善」，宣布徵收貨櫃滯留費後，等待卸貨的貨櫃減少了33%。

長堤港港務局長科戴羅(Mario Cordero)24日表示，他指的是占美國貨櫃進口總量40%的長堤和洛杉磯兩個港口外待卸的貨櫃量。

科戴羅接受CNBC Squawk Box節目訪問時說，紓解積塞的工作大有進展，未來六個月將可持續紓解。他說，長堤港和洛杉磯港目前都24小時不斷在卸貨。

來源：CNBC Television

兩大港口10月25日宣布，留在港邊不運走的每一貨櫃，每天需繳納100元，船東必須在九天內請卡車載走，火車運載則限六天。這是為了紓解貨櫃輪壅塞而提出的辦法，而貨櫃輪壅塞的部分原因，是新冠病疫肇致百業關門、暫停營業。

滯留貨櫃每日收百元的新規定，目前還未開始實施，但上述決定宣布後，滯留在兩大港口的貨櫃已減少了33%。科戴羅說，目前加州沿岸等待卸貨的貨櫃輪約有61艘。根據海運交易中心的資料，僅兩周前，待卸的船隻還有111艘。

拜登政府下令洛杉磯和長堤兩港每周七天，每天24小時營運後，兩港主管以「貨櫃居住費」每天100元的「罰款」辦法，敦促業者自想辦法加快港口的疏通。

科戴羅說，加快港口作業固然緩解了船隻壅塞的問題，要解決全國供應鏈「失靈」，仍有其他問題待解。

他說，卡車、港口轉運站、倉儲站、鐵路、港務局等，都是供應鏈的一環，要根本解決，需「有關各方真心合作」。

科戴羅：「這當然需要一點時間，不過，好消息是，大家已開始就此問題展開強勁有力的對話。」

長堤 洛杉磯港 加州

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