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拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島

編譯林梅婕／綜合24日電
拜登總統一家人24日前往麻州南塔克特島度感恩節，這是拜登家族持續46年的傳統，其中只中斷過兩次，其中一次是去年因新冠疫情而取消。（路透）
拜登總統一家人24日前往麻州南塔克特島度感恩節，這是拜登家族持續46年的傳統，其中只中斷過兩次，其中一次是去年因新冠疫情而取消。（路透）

拜登總統與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)今年感恩節恢復延續拜登家族傳統，回到麻州南塔克特島(Nantucket Island)度過；這項歷時46年的傳統只有在2015年拜登長子波‧拜登(Beau Biden)病逝，以及去年新冠疫情期間而中斷過兩次。

來源：CBS Boston

據稱，拜登家族將前往凱雷投資集團(CarlyleGroup)共同創辦人魯賓斯坦(David Rubenstein)的家中慶祝感恩節；不過魯賓斯坦目前人不在國內，將不會與拜登一家共度感恩節。

根據白宮23日公布的聲明，拜登所有家族成員，包括曾子孫一輩都會在南塔克特島度過感恩節假期，「第一家庭將一如往常，待在他們的老朋友魯賓斯坦的家中」。

本周面對媒體質疑，當時以中產階級身分競選總統的拜登，在上任後卻沒有對富人進行合乎比例的課稅，甚至前往富豪家中過節，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)回覆：「在這個時間點，該是我們放下政治、珍惜與家人和你所愛的人在一起的時間，分享彼此感恩的事物。」

來源：The Hill

根據「富比世」雜誌(Forbes)的估計，魯賓斯坦身價高達45億元；另外，他也曾擔任過前總統卡特(Jimmy Carter)的政策顧問。

拜登家族到南塔克特島過感恩節的傳統始於1975年，當時拜登已是聯邦參議員。

根據拜登在2017年出版的回憶錄「答應我，爸爸」(Promise Me, Dad)中描述，當年他聽取了時任幕僚長巴塞爾姆斯(Wes Barthelmes)的建議，過一個象徵「家族核心意義的感恩節」，亦即他的所有家人都將參與。

拜登 白宮 富比世

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