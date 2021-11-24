選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

拜登總統的施政滿意度降到43%以下，遠遜於歐巴馬執政近一年的民意支持率。 (歐新社)

Politico網站23日報導，民主黨 為深入了解為何維吉尼亞州選舉通盤大敗，派出策士前往調查，結果駭然發現問題遠不止拜登 總統民意支持度節節下滑、州長候選提名人麥考利夫(Terry McAuliffe)失策，而是整個政黨品牌全垮，選民不知道民主黨有什麼建樹、捍衛什麼；基礎設施建設案過關，知道的人也不多。

報導指出，中間偏左團體「第三條路」(Third Way)報告指出，維州民眾除一些人知道通過基建案以外，其他人講不出民主黨有什麼成績、捍衛什麼，而且認為民主黨除了內鬥，不知在華府幹什麼；有此感想的人不光是2020年票投拜登的人而已。

期中選舉距今不到一年，即便民主黨人都普遍認為會輸掉眾院 多數，甚至參院也一樣，原因不光是拜登的民意支持率下滑、通貨膨脹，也跟總統第一任期，執政黨一般會在國會喪失席次的歷史前例無關，民主黨碰到的是認同危機。

民主黨把川普踢出白宮將近一年，但很多選民覺得，除了年初通過1兆9000億元新冠紓困案、上周又讓基建案過關以外，搞不懂民主黨主政在幹什麼；眾院19日通過預算案，擴大社會開支，但一名民主黨大金主的謀士表示，太慢了，民主黨注定玩完。

維州所見所得，與近幾周公家、民間所做全國民調相符；FiveThirtyEight民調平均值指出，拜登的施政滿意度降到43%以下，與民主黨期中選密切相關，遠遜於歐巴馬執政近一年的民意支持率；2010年期中選，民主黨大敗。

做衍生性假投票也發現，若名頭不響的共和黨候選人對壘同樣無名的民主黨，態勢對共和黨有利；超過五分之三的人認為國家普遍逸離正軌，經濟現況糟糕。

大環境對民主黨凶險，而化解之道並不清楚；第三條路報告指出，選民認為經濟很爛，就業數據、薪資數據及失業再找到工作的數據，至少短期間無法改變民眾的想法；人民在社區瞧見的都是在求救的招貼、缺工而致餐飲業關門、物價上漲、供應鏈壅塞，即便未來有所改善，拜登也拿不到分數。

民主黨及白宮都努力掩飾臉色難看，分赴全國宣傳基建案、預算案能大幅改善民生及環境，但兩案雖然廣受歡迎，卻少有兆頭指出它們有助於2022年得票。專家指出，民眾的感受是華府國政運作不順，這個問題更廣大、更難解決。