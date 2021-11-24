國會暴動調查／再傳史東等5川普親信 曾說「向國會進軍」

國會暴動調查委員會，23日發傳票要傳訊前總統川普支持者史東(圖)與瓊斯等人，到委員會作證。(路透)

國會對今年1月6日國會暴動事件的調查持續進行；近日陸續傳喚史東(Roger Stone)、瓊斯(Alex Jones)等數名前總統川普 支持者，以及激進組織成員赴國會聽證，因為議員懷疑這些人在暴動事件中，扮演煽動或支持事件的角色，或是掌握相當訊息。

國會暴動事件特別調查委員會主席、眾議員 湯普森(Bennie Thompson)說，委員會要知道，是誰在背後組織、計畫、支持此事，委員會也相信，將傳喚的人知道當中的一些故事。

該委員會指出，史東在前往華府 之前，曾宣傳集會活動，並為此活動發動募款；前往華府之後，有消息指史東聘用「守誓者」(Oath Keepers)成員為保安，而且其中至少有一人後來因深度參與暴動而面臨刑事審判。

有照片指史東在暴動事件前，曾與一群包括守誓者成員在一起；該委員會還說，史東曾發豪語說，他正計畫「向國會大廈進軍」。

國會暴動調查委員會，23日發傳票要傳訊前總統川普支持者史東與瓊斯(圖)等人，到委員會作證。(美聯社)

至於「信息戰」(Infowars)網站創辦人瓊斯，委員會則說他反覆宣揚「未經證實的選舉舞弊」論述，也曾鼓動民眾在1月6日前往華府橢圓形草坪，表態願意出資贊助活動，而且還曾暗示其對川普就集會後的計畫略知一二。

委員會傳喚的激進組織領袖及成員包括：驕傲男孩(Proud Boys)、守誓者、第一修正案禁衛隊(1st Amendment Praetorian)等。

委員會指出，驕傲男孩事件前曾鼓吹暴力；守誓者同樣鼓吹暴力，且其成員深度參與闖入國會大廈行動；第一修正案禁衛隊則曾在1月4日的推特上意有所指的說：「48小時候，一些隊員可能將面臨非常、非常艱難的選擇」。

國會暴動事件特別調查委員會還傳喚發言人布多維奇(Taylor Budowich)，前川普首席策士巴農(Stephen Bannon)的親信史托克頓(Dustin Stockton)及其未婚妻珍妮佛．勞倫斯(Jennifer Lawrence)。