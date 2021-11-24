我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

德州州長選舉「三足鼎立」？ 馬修麥康納支持度仍輸艾伯特

記者顏伶如／綜合報導
尚未宣布參選的好萊塢明星馬修麥康納。(Getty Images)
尚未宣布參選的好萊塢明星馬修麥康納。(Getty Images)

根據達拉斯晨報(Dallas Morning News)與泰勒德州大學(University of Texas at Tyler)最新聯合民調結果，2022年德州州長選舉假設出現「三足鼎立」局勢，尋求連任的共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)以37%支持度領先，其次為支持度27%的好萊塢影星馬修麥康納(Matthew McConaughey)，民主黨前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)則以26%支持度墊後。

尋求連任的共和黨籍現任德州州長艾伯特。(美聯社)
尋求連任的共和黨籍現任德州州長艾伯特。(美聯社)

在這項民調中，德州選民被問到若在馬修麥康納與歐洛克之間必須二選一時將如何選擇，49%受訪者選擇馬修麥康納，27%受訪者則選歐洛克。

52歲的馬修麥康納迄今尚未宣布是否參選德州州長，但過去一年來在談話中則多次拋出參選意願。在這項調查中，40%受訪者說樂見馬修麥康納參選州長，33%受訪者則說不希望這位男星角逐州長。

達拉斯晨報與德州大學泰勒分校聯合民調是在11月9日至16日間進行，針對抽樣選出1106名德州選民進行訪查，統計結果正負誤差在3.2%以下。

今年9月公布的另一份類似民調裡，在艾伯特與馬修麥康納對決的假設之下，44%受訪者支持馬修麥康納，35%受訪者支持艾伯特。

雖然民調顯示馬修麥康納頗受德州選民喜愛，但政治觀察家卻對於這位男星是否真的將參加選舉抱持懷疑。

民主黨前國會眾議員歐洛克宣布參加德州州長初選。(美聯社)
民主黨前國會眾議員歐洛克宣布參加德州州長初選。(美聯社)

民主黨德州黨部主委伊諾霍薩(Gilberto Hinojosa)對洛杉磯時報指出，馬修麥康納好像只是純粹享受在媒體上獲得大量曝光，「但選舉並不能靠這種方式而已。他必須加入政黨才行」。

伊諾霍薩也說，馬修麥康納到底參選立場是什麼，「到現在沒有人知道」。

64歲的艾伯特擔任德州長已6年，即將挑戰第三任的「三連霸」紀錄，美聯社報導指出，艾伯特選舉募款已超過5500萬元，在全美各地爭取連任的現任州長當中，無人能出其右。

德州 民調 民主黨

上一則

國會暴動調查／再傳史東等5川普親信 曾說「向國會進軍」

下一則

選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

延伸閱讀

比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元

比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元
南加男子與未成年少女情色交易控罪成立 至少入獄10年

南加男子與未成年少女情色交易控罪成立 至少入獄10年
擋無證客 艾伯特用20多個貨櫃建「鋼鐵長城」

擋無證客 艾伯特用20多個貨櫃建「鋼鐵長城」
自籌自建邊牆喊得響亮 德州堆貨櫃權充鋼幕防偷渡

自籌自建邊牆喊得響亮 德州堆貨櫃權充鋼幕防偷渡

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞