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川普自辦2024民調 5搖擺州都領先拜登

編譯潘勛／綜合23日電
最新Politico網站民調顯示，若2024大選川普再戰拜登，川普在五個關鍵搖擺州將大勝尋求連任的拜登總統。(Getty Images)
最新Politico網站民調顯示，若2024大選川普再戰拜登，川普在五個關鍵搖擺州將大勝尋求連任的拜登總統。(Getty Images)

前總統川普最近在五個關鍵州辦民調，測試政治水溫，想了解再戰2024年自己勝選的機率；據Politico網站取得的備忘錄，川普在五州當中完勝拜登總統，領先幅最少為3個百分點，顯示川普在共和黨內初選依然是重磅人物，翻轉那五個關鍵州，川普將奪回白宮寶座。

Politico網站23日報導，五個關鍵州分別是亞利桑納、喬治亞、密西根、威斯康辛及賓州；2020年選舉時，拜登、川普決勝時得票差距都不到3個百分點；五個州合計有73張選舉人票，足以決定誰勝誰敗。

民調指出，川普領先拜登幅度在亞利桑納為8個百分點、喬治亞3個、密西根12個、賓州6個，而威斯康辛為10個。

共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)指出，民調結果可謂向認為川普掌控力正在式微的共和黨人提個醒：川普依然是共和黨內最重磅人物，若是2024出來選，仍將取得黨內提名；法布里西歐代川普的超級政治行動委員會「讓美國再度、再度偉大」執行這些民調。

法布里西歐向Politico證實民調數據，但沒提供民調原始資料；他強調，最新數據指出，今天在那五個州，選民會叫拜登打包，而讓川普班師回白宮。

川普超級政治行動委員會 12月2日將辦大型募款

川普正卯足勁準備再戰白宮的另個跡象乃是他的超級政治行動委員會正準備在12月2日舉辦迄今規模最大的募款會，屆時共和黨最大金主可望都聚集到川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園俱樂部。

川普的另個政治行動委員會「拯救美國」(Save America)最近聘請長期擔任川普助手的琳恩‧帕頓(Lynne Patton)，替川普打造政治聯盟；帕頓最近現身福斯新聞網(Fox News)及Newsmax電視台，還擔任川普發言人的角色。

近幾個月川普一直用心準備於一旦決定再選可以馬上行動；他的策士認為期中選若共和黨斬獲國會參、眾兩院至少一個，川普就會宣布再戰白宮。熟諳川普想法的人指出，法布里西歐辦的民調更加鼓舞川普。

川普政治委員會的發言人指出，前總統目前專心致志於期中選舉。

川普 民調 共和黨

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