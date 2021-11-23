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鮑爾連任聯準會主席 力阻通膨怪獸 勢必轉成加息鷹派

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統提名鮑爾續任聯準會主席，希望維持貨幣政策的連貫性，也在感恩節前給華爾街吃了定心丸。(路透)
拜登總統提名鮑爾續任聯準會主席，希望維持貨幣政策的連貫性，也在感恩節前給華爾街吃了定心丸。(路透)

聯準會主席鮑爾第二任面臨的經濟局勢，與前一任期大不同，他勢必得從不加息鴿派，轉變為加息鷹派，以扼阻通膨怪獸，同時還得抵抗民主黨的攻擊。

這一轉變，對他本人和拜登總統，都不是容易的事。拜登22日讚揚鮑爾首任內「充分就業」的偉大成就，還讓美國勞工加薪，均沾經濟成長利益。然而，最近一年的經濟局勢，已非鮑爾首任政策足以應付：

通膨衝到31年來最高的6.2%，就業人數雖僅比新冠病疫來襲前的高點少420萬人，勞工短缺和薪資上漲卻加速上升，聯準會要維持2%的通膨目標談何容易？

拜登總統提名鮑爾續任聯準會主席，保持貨幣政策的連貫性，圖為華府的聯準會。(新華社...
拜登總統提名鮑爾續任聯準會主席，保持貨幣政策的連貫性，圖為華府的聯準會。(新華社)

因為病疫的經濟衝擊已逐漸消退，鮑爾和副主席布蘭納德或可期盼通膨率走低，但是，他堅不加息的立場，越來越經不起經濟現況的考驗，要壓抑通膨，他非得升息不可，甚是大幅升息，這就可能導致經濟衰退，危及拜登的政治行情了。

2018年川普把他升為聯準會主席後，他的表現的確令人「驚豔」－失業率降到半世紀以來最低的3.5%，工資和物價都紋風不動，通膨率甚至低於2%，他原本2019年要稍稍升息的，也打消了。他的低利率政策，在病疫蔓延，衝擊失業率到1930年代以來最高的15%，而通膨率跌到剩下0.2%之後，更加堅定了。

他不但把利率壓到幾近為零，還大舉買進債券，大舉放貸給企業界和市場要角，擋掉一場金融危機。

他根據那段經驗，修改了聯準會的政策綱領，只要通膨率在2%的目標區上下移動，長期達到平均為2%即可，失業率再低都無妨，因為，就如他在一場演講中所言，「現在大家都喜歡勞動市場強勁些，尤其是低收入和中收入地區的人。」

民主黨內的進步派認為，拜登應把共和黨的鮑爾換下來，讓民主黨的布蘭納德上來，因為她比較重視氣候變遷和銀行管制問題。川普把民主黨葉倫換下來，把「本黨」的鮑爾升上去，就是可循的前例。但也有人認為，現在最重要的就是提高就業率。

在高就業率和低通膨率之間操作利率，將是鮑爾的燙手山芋。民眾固然討厭物價上漲，失業率高了，可也不會饒過決策者。拜登也只好跟著他自己任命的聯準會主席面對經濟考驗了。

鮑爾 拜登 聯準會

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