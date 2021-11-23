拜登提名鮑爾 續任聯準會主席 美債殖利率走揚

鮑爾獲提名續任聯準會主席，右後方為副主席提名人布蘭納德。(Getty Images)

拜登 總統宣布，將提名聯準會 (Fed)現任主席鮑爾 (Jerome Powell)續任四年Fed主席，獲得國會兩黨支持，美債殖利率也走升。不過民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)卻指鮑爾「監管失敗」，揚言在任命聽證會投下反對票。

提名鮑爾續任外，拜登也拔擢理事布蘭納德(Lael Brainard)為副主席，維持美國貨幣政策的連貫性與一致性，但可能會加快量化寬鬆(QE)的退場腳步。美元指數與美國2年期公債殖利率22日盤中都走揚，反映市場對於聯準會未來決策將更偏鷹派的預期。

拜登總統提名鮑爾(左)續任聯準會主席，右為副主席提名人布蘭納德。(Getty Images)

兩黨相挺 華倫揚言投反對票

鮑爾目前任期將在明年2月屆滿，獲拜登提名後，預料將順利獲得參院批准，繼續領導這個全球最大經濟體的央行。

拜登說：「我有信心鮑爾主席和布蘭納德副主席將聚焦於維持通膨低迷、物價穩定，並達成充分就業，讓我們的經濟比以往都要更強勁。」

共和黨參議員圖米(Pat Toomey)稱讚鮑爾在新冠肺炎疫情期間，成功穩定經濟與金融市場。民主黨參議員，參院銀行委員會主席布朗(Sherrod Brown)也說：「他將持續帶領我們走在正確的方向，朝著復甦邁進，使經濟成為勞工和家庭的後盾。」

不過民主黨參議員華倫則揚言投下反對票，她說：「鮑爾在監管、氣候和道德上的失敗，讓人選未定的監管副主席更加重要。」

拜登選擇讓鮑爾續任，讓華爾街鬆一口氣。知名避險基金執行長賴斯瑞(Marc Lasry)表示：「投資人相信他會盡一切努力，讓投資市場保持冷靜。」

保持獨立 力抗川普要求降息

鮑爾和布蘭納德對貨幣政策的立場類似，布蘭納德甚至比鮑爾更鴿派，兩人最大差異在於對銀行監管、以及氣候變遷所帶來經濟風險的態度，主張更嚴格監管金融業，以及更積極回應氣候變牽、接受數位貨幣。

整體而言，在新人事治理架構下的聯準會，鮑爾將繼續以視經濟數據而定的風險管理方式，引領制定貨幣政策，但在綜合考量市場傳遞的訊息、及上周多位聯準會官員的呼籲後，鮑爾可能會在未來幾次貨幣政策強調，通膨風險已開始升高，特別是如果勞動市場復甦一如預期般升溫。為加快縮減量化寬鬆腳步鋪路，也引導市場對於聯準會可能提前開始升息的預期。

鮑爾2018年獲川普提名出任聯準會主席，但川普曾多次喊話要求降息，甚至要求實施負利率，但遭鮑爾拒絕，被外界讚譽能在政治壓力下保持獨立。