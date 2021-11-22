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國防部長坦承：食宿成本增 通膨影響美軍備戰

編譯洪毅／綜合21日電
國防部長奧斯丁。(美聯社)
國防部長奧斯丁。(美聯社)

通膨加劇，不只是民眾怨聲載道，連國防部奧斯丁(Lloyd Austin)日前也承認，美軍應付官兵食、宿等「過去不應該是問題」的開支大漲，導致其成為軍隊的「備戰問題」。

奧斯丁在上周國防部記者會上表示，軍隊需要擔心的事項甚多，而像是飲食、住宿等基本需求屬「過去不應該是要擔心的事情」，但是由於通膨壓力，現在卻成為「備戰問題」。

奧斯丁表示，他決定為不住在基地內的官兵臨時撥款，加碼租屋補貼，適用於租金漲幅超過10%的地方；奧斯丁還指示有關單位加強食物安全，確保官兵飲食無虞，並在90天內，就通膨的可能前景擬出「長期戰略」。

奧斯丁說，他的職責是要讓官兵及其家人能夠滿足生活及生涯發展所需。

新兵經過一定訓練後，基本薪資為年薪2萬1000元，還會有租屋及基本需求的津貼；不過眾院在2022會計年度國防部預算案的報告草案中指出，美軍家庭面臨的三餐不繼問題在新冠疫情後「高到令人震驚、擔心的程度」。

「藍星家庭」(Blue Star Families)組織去年調查指出，29%的新兵表示自己的家庭面臨三餐不繼風險，整體而言，14%現役軍人家庭有三餐不繼的風險；美國賑饑(Feeding America)數字則指出，有16萬現役軍人表示自己很難養家活口。

美軍官兵難以供養整個家庭的問題早已存在許久，疫情後的通膨更加劇許多家庭的壓力；這可能迫使國會向國防部撥款更多預算，避免因為房租、食物安全而讓影響美軍的備戰、招聘及人員留任。

通膨究竟是暫時、還是永久性的，目前仍無定論；拜登的基礎建設法案究竟是會因預算龐大而引發通膨，還是能夠解決供應鏈危機而緩解通膨，目前同樣各說各話。

奧斯丁 國防部 預算

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