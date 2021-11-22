我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

感恩節大餐費用 比去年飆漲14% 牛雞魚蛋都暴漲

編譯林梅婕／綜合21日電
今年一頓10人份的感恩節大餐花費，比去年高。（Getty Images）
今年一頓10人份的感恩節大餐花費，比去年高。（Getty Images）

近來通貨膨脹與日俱增，新冠疫情造成供應鏈緊縮的情況也逐漸反映在民眾的日常消費；根據第36屆美國農業事務聯合會(AFBF)調查，今年感恩節將受到這波萬物齊漲的攻勢，火雞大餐的成本恐比去年增加14%。

「過去20個月以來，疫情嚴重破壞美國的經濟和供應鏈，加上通貨膨脹的壓力、疫情間難以預測的需求量、全球糧食需求的高漲，尤其是肉類。」聯合會資深經濟學者維若妮卡‧奈伊(Veronica Nigh)分析：「由於消費者在家煮飯的時間增加，從2020年至2021年以來，超市和零售業者對肉品的需求也跟著提升。」

平均來說，今年一頓10人份的感恩節大餐花費大約是53.31元，亦即比去年平均的46.9元還多出6.41元；該調查還指出，今年一隻重達16磅的火雞要價高達23.99元，比去年漲價24%，不過最近許多商家針對火雞都陸續推出促銷方案，消費者有很大機會可以買到便宜一點的火雞。

今年年一隻重達16磅的火雞要價高達23.99元，比去年漲價24%。（路透）
今年年一隻重達16磅的火雞要價高達23.99元，比去年漲價24%。（路透）

該調查取得的物價紀錄始於今年10月26日至11月8日，但農業部統計顯示，生活用品業者今年推出低價促銷的時間比往年還晚了一些。

此外，根據農業部的全國火雞肉零售價紀錄，今年11月12日至18日的冷凍火雞肉平均一磅價格為88分錢，比前一周還減少18%；不過其他生鮮食品如牛肉、雞肉、魚和蛋的價格在過去12個月來的價格更是暴漲許多，壓得消費者們幾乎喘不過氣。

根據勞工統計局報告，全國主要連鎖生鮮超市販售的生活用品價格，自過去12個月來漲幅已高達5.4%；奈伊說：「就算扣除掉火雞，今年感恩節的食材費用也比去年成長6.6%，符合消費者物價指數(CPI)反映通貨膨脹的趨勢。」

美國農業事務聯合會這次調查納入的食材包括火雞餡料、地瓜、奶油條、豆子、蔓越莓、烤蔬菜、南瓜派、咖啡和牛奶等，份量足以餵飽10人還有剩餘。

美國 疫情 通貨膨脹

上一則

推特影片曝光…彭帥首現公開場合 露笑容未說話

下一則

打了補強針才算「完全接種」？多州擬調整 聯邦不跟進

延伸閱讀

火雞比去年貴24% 肉、魚、蛋價飆…感恩節大餐漲了14%

火雞比去年貴24% 肉、魚、蛋價飆…感恩節大餐漲了14%
感恩節假期5340萬人出行 逼近疫情前水準

感恩節假期5340萬人出行 逼近疫情前水準
感恩節的意義

感恩節的意義
紐約感恩節大禮 霍楚簽署營養法案

紐約感恩節大禮 霍楚簽署營養法案

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39
CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷