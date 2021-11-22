感恩節大餐費用 比去年飆漲14% 牛雞魚蛋都暴漲

今年一頓10人份的感恩節大餐花費，比去年高。（Getty Images）

近來通貨膨脹 與日俱增，新冠疫情 造成供應鏈緊縮的情況也逐漸反映在民眾的日常消費；根據第36屆美國 農業事務聯合會(AFBF)調查，今年感恩節將受到這波萬物齊漲的攻勢，火雞大餐的成本恐比去年增加14%。

「過去20個月以來，疫情嚴重破壞美國的經濟和供應鏈，加上通貨膨脹的壓力、疫情間難以預測的需求量、全球糧食需求的高漲，尤其是肉類。」聯合會資深經濟學者維若妮卡‧奈伊(Veronica Nigh)分析：「由於消費者在家煮飯的時間增加，從2020年至2021年以來，超市和零售業者對肉品的需求也跟著提升。」

平均來說，今年一頓10人份的感恩節大餐花費大約是53.31元，亦即比去年平均的46.9元還多出6.41元；該調查還指出，今年一隻重達16磅的火雞要價高達23.99元，比去年漲價24%，不過最近許多商家針對火雞都陸續推出促銷方案，消費者有很大機會可以買到便宜一點的火雞。

今年年一隻重達16磅的火雞要價高達23.99元，比去年漲價24%。（路透）

該調查取得的物價紀錄始於今年10月26日至11月8日，但農業部統計顯示，生活用品業者今年推出低價促銷的時間比往年還晚了一些。

此外，根據農業部的全國火雞肉零售價紀錄，今年11月12日至18日的冷凍火雞肉平均一磅價格為88分錢，比前一周還減少18%；不過其他生鮮食品如牛肉、雞肉、魚和蛋的價格在過去12個月來的價格更是暴漲許多，壓得消費者們幾乎喘不過氣。

根據勞工統計局報告，全國主要連鎖生鮮超市販售的生活用品價格，自過去12個月來漲幅已高達5.4%；奈伊說：「就算扣除掉火雞，今年感恩節的食材費用也比去年成長6.6%，符合消費者物價指數(CPI)反映通貨膨脹的趨勢。」

美國農業事務聯合會這次調查納入的食材包括火雞餡料、地瓜、奶油條、豆子、蔓越莓、烤蔬菜、南瓜派、咖啡和牛奶等，份量足以餵飽10人還有剩餘。